L’aparadorisme portat a l’extrem

Els aparadors portats a l’extrem que proposa la segona edició del Festival d’Arquitectura, Disseny i Aparadorisme (FADA) deixen el producte en qüestió de banda i opten per bolcar-se en la bellesa de la composició més hedonista. A priori, pot semblar una bogeria però si ens fixem en aparadors de grans marques, és una tendència. El Comú d’Escaldes-Engordany i l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres impulsen una oportunitat per deixar volar la imaginació en el disseny dels aparadors, sense preocupar-se del posicionament del producte.



La segona edició arriba després que l’any passat la pionera «va tenir molt bona rebuda entre comerciants i públic general», segons va explicar la consellera de Promoció econòmica i Vivand d’Escaldes, Sandra Tomàs. No obstant, l’edició d’aquest any perd un concursant i compta amb no participants. El gerent de l’Associació de Comerciants de l’eix Vivand, Paco Delgado, va valorar especialment el fet que «les botigues siguin de sectors i temàtiques molt diferents».

Els aparadors quedaran enllestits el 13 d’abril i es podran admirar fins al 27 d’abril, encara que els premiats es coneixeran el 19 d’abril. «El jurat estarà format per cinc professionals de fora d’Andorra per evitar qualsevol tipus d’ingerència, perquè ja sabem que Andorra és molt petit», va aclarir Delgado.



El primer premi comptarà amb 1.500 euros; el segon, amb 1.000, el tercer i el quart amb 500 i, a més, hi haurà «un premi especial del públic que es podrà votar per internet i que comptarà amb un reconeixement de 300 euros». A més, el primer premi serà obsequiat amb un retail tour a una capital europea durant el 2018, valorat en 1.700 euros.

Tomàs va considerar que les obres de l’avinguda Meritxell no afectaran el transcurs del concurs tot i que «és evident que pot modificar els fluxos de turistes i visitants».