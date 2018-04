‘Purito’ recomana l’assegurança i la llicència

En aquest sentit, Purito també va aprofitar per recordar que ja s’han superat els 1.500 inscrits a la Purito 2018. «Estem molt contents, és una marxa que funciona».

També va destacar l’importància de la campanya perquè «els ciclistes cada vegada som menys conscients del perill en els que ens posem» i a vegades «no sabem les normes que hem de complir». «A la carretera hi ha d’haver una conviència mútua i el ciclista ha de respectar el cotxe», va manifestar.

A la presentació de la campanya de seguretat viària Andorra territori ciclista, Joaquim Purito Rodríguez va recordar «l’importància de tenir una assegurança i una llicència» perquè «els ciclistes, al final, sempre som els més dèbils a la carretera». «Es tracta de donar més seguretat a un esport que està creixent a tot el país». «A Andorra ve molta gent a practicar aquest esport per la tranquilitat que es respira», va recordar.

