Preacord per acollir el torneig de classificació 3x3 tres anys més

El Comú d’Escaldes-Engordany ha estat l’escenari de la presentació de la llista de les seleccions nacionals que participaran en el torneig de classificació FIBA 3x3 que es disputarà a la Plaça Coprínceps els dies 23 i 24 de juny. En aquest acte també s'ha donat a conèixer que hi ha un preacord entre la Federació Andorrana de Basquetbol i la FIBA per seguir acollint l’esdeveniment durant tres anys més. En aquest sentit, quan acabi la prova, la Federació parlarà amb el Comú per saber «si es vol seguir per tres anys més» perquè és «vital» per ells tenir aquest suport. El pressupost de la prova és de 100.000 euros.

«Tindrem reunions, parlarem sobre el tema perquè hem de trobar més ajuda exterior per encarar aquests anys», explica el president de la FAB, Manel Fernández. «Tenim espònsors com Vallbanc però hem de tenir una certa seguretat, ja que no podem acabar en dèficit com el primer any, el qual va ser de 50.000 euros».

La FIBA vol repetir

«Per part de la FIBA no hi ha cap problema més enllà del transport. Estan contents amb la zona i la infraestructura és bona, amb unes pistes exteriors fantàstiques per entrenar, i tenim totes les necessitats cobertes. Ho fem bé i no hi ha cap país petit que aposti per ser organitzador», comenta. «Per part nostra la intenció hi és però hem de veure si les condicions segueixen iguals».

Aquesta prova, no només acollirà el torneig sinó que hi haurà un concurs d’esmaixades i altres activitats d’entreteniment que doten la modalitat de bàsquet 3x3 d’una essència molt particular i que connecta molt amb la gent jove.

El conseller d’esports de la parròquia d’Escaldes-Engordany, Jordi Vilanova, va voler destacar la importància pel fet que es celebri aquest esdeveniment al país i l’èxit de les dues edicions passades pel que fa a «ubicació, assistència del públic i èxit per part de la FIBA».

Segons Fernández, «és la darrera edició del contracte que es va firmar» i esperen que «sigui millor que les dues anteriors». Per altra banda, va donar a conéixer els nou equips masculins que hi particparan (Eslovènia, Ucraïna, Holanda, República Txeca, Hongria, Suïssa, Grècia i Andorra) i vuit femenins que prendran part a la prova (Hongria, Itàlia, Espanya, Letònia, Estònia, Sèrbia, Azerbaidjan, Grècia i Andorra). «Aquest any, a diferència dels anteriors, hi ha hagut més participació perquè el 3x3 està tenint més acceptació als països i a les federacions», comenta. Per tant, «cada vegada és més difícil accedir a la fase final de l’europeu».

«No serà gens fàcil», creu Fernández. «Pel que fa a la classificació, en noies, en passen quatre, mentre que amb nois, tres. Així, estan obligat a anar a la final o a guanyar les semifinals», comenta. «Aquest esdeveniment marcarà l’estiu».

Pel que fa al funcionament de l’esdeveniment, no hi haurà un canvi d’infraestructures. Els organitzadors aposten per seguir igual i també agraeixen «l’esforç del Comú per aplanar la plaça».

Segons Vilanova, «el compromís és del 100%, per no dir del 200%». «El feedback és molt bo i esperem que la FIBA confirmi el preacord». «És un esdeveniment que ens interessa i té repercussió per al país i la parròquia».

El Comú aposta molt fort per aquest esport. Vilanova també va recordar que s’està preparant una segona pista a Sant Jaume d’Engordany.

Jocs dels Petits Estats

Fernández també va voler destacar la importància que seria tenir l’esdeveniment perquè el 2021 hi haurà molts comitès olímpics presents i tindrà «una gran visualització».