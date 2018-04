El nou codi de circulació preveu que els ciclistes avancin en paral·lel

La nova normativa de circulació s’aprovarà «en un mes o mes i mig» i introduirà canvis significatius per als ciclistes, entre els quals hi ha la possibilitat que avancin en paral·lel. Així va indicar-ho ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, en la presentació de la nova campanya de seguretat viària, que es promocion sota el nom d’Andorra, territori ciclista i amb la imatge del corredor professional Joaquim Rodríguez.

El nou codi de circulació incorporarà mesures com l’obligatorietat de portar casc en els trajectes interurbans; que els vehicles respectin la distància mínima d’un metre i mig en els avançaments dels ciclistes; l’autorització que els usuaris de la bicicleta puguin circular en paral·lel; o la prioritat en les rotondes per als grups de ciclistes.

A més, insistirà en la recomanació que es disposi d’una assegurança personal d’accident i d’una llicència. «De moment, no es planteja fer-ho obligatori», va matisar Torres. Tot i així, va recordar que a Andorra hi ha uns 3.000 cicloturistes fixes i que a aquests cal sumar-hi tota la gent que ve de visita. De fet, des d’aquest 2018, la Federació Andorrana de Ciclisme ofereix la possibilitat de sol·licitar una llicència cicloturista, que té un cost inferior a la competitiva. El president de l’associació, Gerard Riart, va explicar que «per poder disposar d’aquesta llicència només cal estar inscrit a un club ciclista –n’hi ha quatre al Principat– i demanar-la».

Torres va aclarir que el nou codi de circulació ja està pràcticament enllestit i que la intenció és poder-lo aprovar ben aviat per entrar-lo a tràmit parlamentari i posar-lo en marxa aquesta mateixa legislatura.

Sinistralitat zero

La campanya de seguretat viària, que es posa en marxa a la primavera coincidint que és l’època en què més persones surten a la carretera a fer bicicleta, «té com a objectius principals fomentar la seguretat a la via pública i reduir els accidents amb bicicletes implicades». va subratllar el ministre. Malgrat que es vol aconseguir «zero accidents»,el titular d’Ordenament Territorial va reconèixer que el Govern no disposa de xifres registrades, però que «aquesta és una de les tasques que es vol tirar endavant».

Purito va recordar que «el ciclista és el més dèbil a la carretera», però també va admetre que els usuaris de la bicicleta «han de conèixer millor les normes de circulació i sobretot respectar els senyals de trànsit». Tot i així, va destacar que és «un pas importantíssim el que ha fet el Govern impulsant aquesta campanya que persegueix conscienciar dels perills de la carretera i del trànsit a totes les persones que utilitzen la bicicleta, fomentar el respecte i la convivència entre tots els usuaris de la via pública, i convertir Andorra en un referent en seguretat ciclista.

El ministre Torres va subratllar que des del Govern s’està potenciant que el ciclista «se senti el més còmode possible» i que per això quan es du a terme una nova infraestructura ja es pensa a incorporar-hi un carril bici. «Això demostra que hi ha un canvia de mentalitat», va concloure. H