Els reptes i les oportunitats serà el fil de la nova trobada de joves emprenedors

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va destacar ahir que la nova edició de la trobada de joves emprenedors, que se celebrarà el proper 14 d’abril al Centre de Congressos, tindrà un nou enfocament i canviarà de format. La jornada, que consistirà en una doble sessió de matí i de tarda, se centrarà en els nous reptes i oportunitats per als emprenedors, està limitada a 200 places i les inscripcions s’han de realitzar a la pàgina web andorralavella.ad/joventut.

La trobada comptarà amb especialistes com Euge Oller, màster en emprenedoria i gestió; Miquel Román, llicenciat en dret i mag; Joan Boluda, consultor de màrqueting; o l’advocada Donna Alcalá. Se centrarà a parlar sobre com emprendre de forma eficaç i eficient i a explicar la nova definició de l’emprenedor en l’era digital, així com els seus reptes i oportunitats. L’acte també acollirà una taula rodona amb els joves emprenedors andorrans Nàdia Garcia, Marta Marsà, Marc de Diego i Guillem Santacreu. I acabarà amb un ‘networking’.

Els ponents Euge Oller i Miquel Román van avançar que incidirien molt en la importància de la comunicació com una eina clau per a l’èxit d’un projecte i van apuntar que el millor mitjà per donar-se a conèixer és el vídeo, perquè té molta més força que altres mitjans. Pons va aprofitar per explicar que des de l’any 2009 s’han repartit 118 ajudes en el projecte Capital Jove per donar suport als joves emprenedors.