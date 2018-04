Ensenyament nega assetjament a la directora de l'escola de Montferrer

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha negat aquest dimarts les acusacions d'assetjament laboral i coaccions en l'àmbit funcionarial fetes per part de la directora de l'escola Rosa Campà de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), Maria Rodríguez. Així ho ha dit davant la titular del jutjat número 2 de la Seu d'Urgell, on ha comparegut com a investigat juntament amb dos inspectors del seu departament. Un d'ells, el qual ostenta el càrrec de cap de servei, ha reconegut que va "aconsellar" a la directora que presentés la dimissió en el seu càrrec, segons ha explicat l'advocat que representa l'acusació particular, Pau Simarro. A la sortida de la seu judicial de la capital alturgellenca, el delegat d'Ensenyament ha declinat fer declaracions als mitjans de comunicació. Mentre, tal com ha informat el lletrat de la directora, alguns dels testimonis estan citats aquest dijous i altres ho faran durant la propera setmana.

L'advocat de la directora de l'escola Rosa Campà, Pau Simarro, ha explicat a la sortida dels jutjats que tant el delegat d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, com els dos inspectors del seu departament que aquest dimarts hi han comparegut com a investigats no han respòs les seves preguntes i només han contestat les formulades pel lletrat de la seva defensa i les del fiscal. També ha situat l'inici del presumpte assetjament laboral, negat per tots tres, en les denúncies presentades per tres mestres del centre educatiu per suposades irregularitats i disconformitat amb la gestió de la directora i el seu projecte educatiu.Simarro ha afirmat que Cullerés no ha sabut concretar davant la jutgessa quines han estat les suposades irregularitats comeses per la seva defensada tot i que al seu dia, segons ha assegurat, les hauria detallat en un informe presentat a Ensenyament on demanava que se li obrís un expedient disciplinari per faltes molt greus per, entre d'altres, haver fet una gestió econòmica inadequada i per falsedat documental. Tot i això, es va acabar resolent, segons ha explicat l'advocat, que la directora de l'escola havia comès dos faltes lleus, una per signar un document sense tenir la capacitat per fer-ho i un altra per no haver celebrat eleccions al Consell Escolar dins el termini establert.El lletrat que representa la defensa de la directora ha explicat que arran de les denúncies presentades per tres mestres de l'escola, Ensenyament va iniciar una sèrie d'inspeccions al centre que tenien, ha afirmat, una periodicitat gairebé setmanal. De fet, ha situat en una d'aquestes reunions amb la inspecció la petició de dimissió que, segons Simarro, ha reconegut el cap de servei d'inspecció d'Ensenyament a Lleida en la seva declaració en seu judicial, en la qual ha afirmat que li va "aconsellar" que deixés el seu càrrec. Tot i això, l'advocat ha considerat que ha fet "una lectura mola amable" dels fets perquè, ha assegurat, en aquella trobada li haurien dit a la directora que si no renunciava seria cessada.Per la seva banda, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida no ha fet declaracions als mitjans de comunicació a la seva sortida dels jutjats, on ha negat les acusacions d'assetjament laboral i coaccions en l'àmbit funcionarial. El delegat hi ha comparegut com a investigat, juntament amb dos inspectors del seu departament, arran de la querella criminal presentada per la directora de l'escola el passat 7 de desembre. Mentre, alguns testimonis dels fets prestaran declaració aquest dijous i la resta ho faran durant la setmana vinent, segons ha informat Simarro.