Salut Mental restringeix l’accés directe dels pacients al psicòleg

L’accés al psicòleg a través del servei de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ja no es pot fer de manera tan fàcil com fins ara. És possible que alguns pacients ja ho hagin detectat en trucar i demanar hora, perquè des del dia 3 d’abril s’ha implantat un filtre per mirar de descongestionar el servei. El fet és que qualsevol pacient que truqui per una primera vista en considerar que necessita l’ajuda d’un professional de la psicologia, es troba que ja no disposa d’aquest accés directe. Tal com s’informa des del servei, en aquest cas es requereix que el pacient arribi derivat pel seu metge de capçalera (s’entén que els usuaris disposen d’un metge generalista referent encara que la figura està pendent d’implantar-se juntament amb la reforma sanitària), o pel pediatre en el cas dels infants.



Des del SAAS es va confirmar la posada en marxa d’aquest circuit d’atenció amb un nou protocol. En aquest sentit es va indicar que la mesura respon a la voluntat de «gestionar millor els recursos» d’atenció del servei de Salut Mental i «ser més eficients».

Llista d’espera

Des del SAAS es va explicar que la decisió d’establir aquest filtre ha arribat després de detectar que sovint es produïa una llista d’espera important, sobretot pel que fa a l’atenció de persones adultes, i que, en alguns casos, s’acabava determinant que el pacient no requeria l’atenció d’un psicòleg hospitalari. D’aquesta manera, doncs, no és el ciutadà el què decideix que necessita hora al psicòleg, sinó que primer ha de visitar-se amb el metge generalista i aquest és el que determina el tractament que necessita. Una opció que des del SAAS es considera més òptima, ja que es creu que així és més fàcil donar l’atenció adequada al pacient. A més, reduint la llista d’espera, aquelles persones que realment necessiten accedir al servei de Salut Mental ho poden fer en un termini més breu.



El nou sistema està plenament operatiu i, de fet, si es truca per demanar hora ja es dona aquesta informació i s’explica que l’accés ja no és directe, sinó que primer cal passar pel metge de capçalera.

Col·lectiu professional

Des del Col·legi de Psicòlegs, el seu president, Òscar Fernàndez va explicar que els «consta» la voluntat de fer canvis en el triatge, indicant que, de fet, és una de les peticions que han fet en el marc de les negociacions per incloure la psicologia en les especialitats cobertes per la CASS. «Tothom pot seguir dirigint-se al servei, però el que es faria és, en funció de la gravetat i de la simptomatologia decidir a quin tipus de professional s’ha de dirigir», va exposar.



Segons Fernàndez, la idea seria que fins i tot, els pacients que ho necessitin, poguessin ser derivats a professionals de fora del SAAS si és que l’usuari necessita algun tractament especialitzat que no ofereix cap dels professionals de Salut Mental. «De moment, però, és una petició, caldrà veure finalment com es concreta», va advertir.



Els canvis en l’atenció a Salut Mental arriben en ple debat sobre la reforma sanitària i la possibilitat que part dels serveis oferts pels psicòlegs puguin estar coberts per la CASS. De fet, aquesta setmana mateix Fernández va assistir a la comissió de Sanitat al Consell per reiterar la seva petició. Segons va avançar, la idea és que a finals de mes es pugui entregar al ministeri de Salut una primera proposta de cartera de serveis que llavors s’haurà d’ajustar i negociar.