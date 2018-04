Els propietaris de gossos hauran de pagar l’analítica pel cens caní

Els propietaris dels gossos són els que hauran d’assumir el cost complet de les analítiques per determinar l’ADN dels animals i així inscriure’ls al cens caní, una pràctica que esdevindrà obligatòria un cop el Govern tingui enllestida la modificació del reglament de tinença d’animals. Aquest és l’acord que han adoptat els cònsols de les set parròquies (malgrat que inicialment alguna corporació s’havia mostrat partidària de poder subvencionar l’import de les analítiques) segons van informar ahir els cònsols de Canillo i Encamp, Josep Mandicó i Jordi Torres, que van actuar com a portaveus de la reunió de cònsols. Només s’aplicarà una excepció: els gossos pigall. En aquest cas la prova estarà subvencionada.



La mesura s’ha acordat per tal d’evitar diferències entre parròquies, si bé està condicionada a l’aprovació del nou reglament que està acabant d’enllestir el Govern. De fet, els cònsols van explicar que ja tenen a punt el plec de bases per convocar el concurs i poder adjudicar així a l’empresa que s’escaigui la realització de les proves d’ADN, però que estan a l’espera que l’Executiu aprovi el reglament per poder fer el pas.



Tampoc s’han definit encara els imports de les multes, però Mandicó va voler remarcar que «la voluntat no és només recaptatòria, sinó conscienciar a la gent per no tenir les voravies com les tenim actualment».

Cens de població

D’altra banda, els cònsols i els responsables d’elaborar les estadístiques del cens de població del departament d’Estadística han decidit que iniciaran una ronda de reunions bilaterals per tal de trobar la manera de poder donar de baixa tota aquella gent que ja no està al país i arribar a tenir un cens real. «Segurament no arribarem a zero, però cal reduir el percentatge de desviació», va apuntar el cònsol Canillenc que va qualificar la decisió com «un gran pas». Amb tot, va advertir que els resultats no s’obtindran a curt termini, sinó que els fruits de l’acció s’hauran de veure a mitjà termini.

Gent gran

En la reunió de cònsols també va comparèixer el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, que els va donar a conèixer un projecte emmarcat dins del Poctefa (Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra) que vol ajudar aquelles persones grans que es puguin trobar en una situació de fragilitat. S’ha demanat la col·laboració dels comuns, pel contacte que tenen amb els padrins, i així poder detectar persones en risc de pèrdua d’autonomia. Si es detecta, per exemple, una pèrdua de pes excessiva, una debilitat muscular o una mobilitat física reduïda, el protocol determina que poden ser persones en situació de fragilitat i per tant es busca la intervenció tant de tècnics d’Afers Socials com dels responsables de les llars de jubilats per poder actuar a temps. «La vellesa no la podem frenar, però es vol retardar al màxim que arribi a la dependència», va explicar Mandicó.