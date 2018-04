Acord pel repartiment de les transferències

La proposta del Govern de repartir a parts iguals, entre les set parròquies, els 4,4 milions d’euros que han quedat pendents de distribuir després que el TC anul·lés tres articles de la nova llei qualificada de transferències, ha estat acceptada per tots els comuns. Això no treu, però que no s’hagin produït diferències entre els mandataris parroquials. Ho van admetre Josep Mandicó i Jordi Torres després de la reunió de cònsols d’ahir a Canillo, on va assistir el cap de Govern i se li va transmetre l’acord. Sobre les divergències, però, no es van voler donar més detalls que exposar que «cadascú defensa el què li agrada». «És la proposta més equilibrada», va afirmar el cònsol d’Encamp, que va afegir que no hi havia voluntat de tornar a entrar en un debat per analitzar quins eren els aspectes que s’havien de tenir en compte i trobar un nou sistema de repartiment. Un cop validada la proposta, doncs, que implica l’eliminació dels articles declarats inconstitucionals i el repartiment a parts iguals dels diners, caldrà que torni al Consell General per tal que sigui aprovada la llei amb el nou redactat proposat pel Govern.