Salt de l’aula al món empresarial

El nerviosisme era evident entre els alumnes finalistes de la segona edició del projecte Tàndem, que ahir elegia el grup guanyador després que els estudiants de Batxillerat Professional d’Aixovall hagin invertit vuit mesos en la resolució d’un dels reptes que els havien plantejat les empreses Dermandtek, Hotels Plaza i Inlingua.

Per sorpresa del mateix equip –que va saltar d’alegria en saber-ho però va assegurar que no s’ho esperava–, el Grup Tancat va proclamar-se campió amb l’aplicació Sensations, que donava resposta al repte d’Hotels Plaza –com oferir una experiència regal personalitzada als seus clients– i inclús feia un pas més i creava una eina de fidelització. Segons un dels professors del centre, l’equip guanyador –integrat per Sergi Suárez, Gabi Fernández, Laura Martínez i Albert Punti, tots ells de diferents modalitats professionals–, «és com una gran família». I així es desprenia de la presentació del seu projecte, que van realitzar amb seguretat i naturalitat, però també amb gran fluïdesa i desimboltura. «Ha sigut una experiència molt enriquidora, simplement pel fet que treus aptituds, coneixements i aspectes que en una classe no treus», va manifestar Suárez. A més, va destacar els beneficis de treballar en equip i amb gent d’altres branques, un element que havia generat força rebuig i espant entre l’alumnat al principi del projecte.

Després de vuit mesos de feina, els alumnes mostraven cares de satisfacció pels resultats

El Grup Tancat acudirà a l’espai per a empreses tecnològiques i innovadores del Barcelona Tech City, amb qui Actua –organitzadora del projecte– té un acord de col·laboració, per tal d’exposar-hi el seu projecte. Malgrat que enmig de tanta eufòria encara no havien assimilat el premi, Suárez va mostrar-se convençut que allà «ens ajudaran més que mai i potser tenim sort i ens ho subvencionen». El líder d’Actua, Ferran Costa, va insistir en aquest sentit i va apuntar que «tots els projectes que hem vist en aquesta final són realitzables en el món empresarial».

La por per la gran final es podia apreciar ahir a l’auditori i els passadissos del centre d’Aixovall, però els estudiants mostraven cares de satisfacció per la feina realitzada al llarg de tot el curs i els resultats obtinguts. El Tàndem és ja un projecte consolidat i Costa va avançar que «l’objectiu és donar-li continuïtat i fer-lo extensible a altres sistemes». Just ahir diversos representants del Lycée van assistir a l’acte per veure de primera mà com funcionava.