El ‘freestyle’ nacional compleix els objectius

L’equip nacional d’estil lliure fa un bon balanç de la temporada. El director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa, considera que «tot i tenir un punt de partida complicat» i «un programa que ofereix poques ocasions per provar-se», l’estil lliure nacional «se n’ha sortit prou bé». En aquest sentit, ha afirmat que «s’han complert els objectius» malgrat no haver pogut comptar amb l’esquiador Carlos Aguareles durant bona part de la temporada, ja que es va lesionar l’abril de l’any passat. També recorda que la retirada de Scotty Jordan va complicar les coses. «La situació es queda com l’any passat respecte a punts i classificació», explica. Per altra banda, Visa també confia en el fet que d’aquí un parell o tres d’anys es podrà ampliar l’equip i comenta que s’està treballant en aquesta línia amb alguns clubs del país.

«Hem de celebrar el quart lloc aconseguit a la República Txeca per part d’Aguareles», i, a més, «el seu nivell tècnic és el mateix que el d’abans de la lesió, fet que ens du a pensar que l’any que ve es podrà arribar més». D’aquesta manera, la temporada que ve podrà competir a la Copa del Món. «Hi ha bones perspectives, ja que ha recuperat el nivell», explica el seu entrenador, Josep Gil, qui ha reconegut la temporada «dura» del rider andorrà. També destaca l’objectiu de l’altre integrant de l’equip, el jove Pau Rabasa, que ja podrà participar en la Copa d’Europa gràcies al seu paper durant la temporada «que ha patit moltes cancel·lacions». Ara, Aguareles ha de treballar per tenir el seu genoll al màxim rendiment.

De cara a la temporada vinent, els andorrans seguiran col·laborant amb l’equip espanyol d’estil lliure, ja que «ens serveix per poder seguir creixent», destaca Visa. En aquest context, també s’ha queixat del fet que els esquiadors de la Federació s’han de recuperar sols, ja que no poden comptar amb algú de la Federació que els ajudi en la cura de la seva lesió.

Per altra banda, el sotsdirector general d’AndBank Josep M. Cabanes, assenyala que «tenim una base reduïda però els resultats van arribant». «Som un país amb resultats i som seu d’esports d’hivern», recorda. «Ajudem l’esport de base i el nostre record és gratificant». H