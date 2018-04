Andorra jugarà dos partits amistosos contra Gal·les

La Federació Andorrana de Futbol va tancar ahir un acord per jugar dos amistosos contra el País de Gal·les al Poliesportiu dels Serradells els propers dos i tres de juny. Dissabte es jugarà a les cinc de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.

El seleccionador nacional, Xavier de la Rosa, explica que «és una primera trobada molt bona» de cara a la fase prèvia del Mundial que es jugarà l’any que ve. «D’aquesta manera ens podem ajuntar amb els jugadors abans que acabi la temporada i de fer progrés abans que comenci aquesta fase», comenta. «De cara a setembre, buscarem més amistosos. Gal·les és un molt bon rival perquè de les seleccions que estan dins del nostre grup, és de les que més ha progressat, la que més partits juga i la que fa no res estava molt avall al rànquing i ara està al mig», destaca. «Tenim una selecció molt renovada, amb gent jove», afegeix.

La selecció, de moment, ha entrenat dos diumenges al matí. Hi ha convocats un grup de 19 jugadors d’on sortiran els 14 que aniran a la fase prèvia. «Com abans ens coneguem, millor», creu de la Rosa. Malgrat això, encara no es pot saber els objectius de la competició perquè no s’ha fet pública la informació de la competició però «s’ha de preparar tot el possible i esperar que surti el sorteig».