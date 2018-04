SDP lamenta la falta de dades sobre l’impacte de les inversions estrangeres

SDP considera que l’augment de les inversions estrangeres patrimonials durant el 2015 i 2016 es deu a la regularització dels patrimonis de no residents al país, ja que coincideix amb l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic de dades fiscals i de l’anunci de l’acord amb Espanya per acabar amb la doble imposició.



El conseller progressista, Víctor Naudi, va destacar que durant aquests dos anys més del 50% de les inversions estrangeres van ser patrimonials i promocions immobiliàries. Durant el 2015, 61,5 milions d’euros es destinaven a aquest tipus d’inversions, sobre un total de 96 milions d’euros d’inversions estrangeres, és a dir, gairebé dues terceres parts del total. L’any següent, el pes de les inversions patrimonials es va reduir, amb 51 milions d’euros sobre un total de 98. Tot i així, encara fregava el 50%. Durant el 2014, la xifra era molt inferior i no arribava ni als 10 milions d’euros.



Aquesta tendència a l’alça va començar a canviar l’any passat, quan els ingressos per aquest tipus d’inversions van començar a disminuir. Segons el secretari d’organització, Joan-Marc Miralles, la xifra encara anirà a menys durant aquest any. Miralles va subratllar que la resta de les inversions es mantenen més o menys estables.



Naudi va criticar també que les inversions estrangeres, en xifres anuals, no arriben als 100 milions d’euros, així que se situen per sota del 2,5% del PIB. A banda de lamentar que el Govern no sàpiga el nombre d’inversions en actiu, el volum de negoci que suposen les inversions en immobles ni la quantitat de tributs que generen, el conseller va criticar que el tipus d’empreses de fora que s’instal·len al país fan «competència» als negocis andorrans.



Per aquesta raó, Miralles proposa potenciar les inversions estrangeres del sector industrial i de la investigació en comptes de promoure el del comerç i l’hostaleria, unes àrees ja explotades per empreses del Principat.