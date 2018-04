L’ENA busca el posicionament internacional amb cinc propostes

L’objectiu de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) per a aquest any és la internacionalització i amb aquest objectiu van presentar ahir la nova temporada que inclou cinc propostes, tres d’aquestes coproduïdes amb institucions tan destacades en l’àmbit de les arts escèniques com el Festival Grec de Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya, el Temporada Alta de Girona, l’Atrium Teatre o la formació McGregor Teatre. Els directors artístics de l’ENA, Mònica Vega, Joan Hernàndez i Alfons Casal, van voler aclarir que, en cap cas, aquestes col·laboracions amb entitats estrangeres suposen un menyspreu del teixit teatral andorrà sinó que, ben al contrari, la intenció és «obrir camí als professionals andorrans per facilitar la seva entrada als circuits internacionals i arribar a col·locar produccions íntegrament andorranes en aquells llocs on ja coneguin la nostra manera de treballar», va detallar Hernàndez, qui va afegir: «No treballem amb ells per posar el logo de l’ENA». Els directors artístics van assegurar que la relació amb les institucions estrangeres «ha crescut orgànicament», és a dir, de manera més o menys natural després d’algunes reunions i d’entendre les necessitats mútues.



La ministra de Cultura, Olga Gelabert, present durant l’acte, va assegurar que «l’ENA s’ha fet gran» i que «des del patronat fa temps que buscàvem donar aquest aire més internacional a l’entitat», ja que es tracta d’una iniciativa «sòlida i potent». Gelabert també va anunciar l’augment de 20.000 euros en l’aportació del seu ministeri al pressupost de l’ENA, que aquest any arriba fins als 75.600 euros, la xifra més alta de la seva constitució el 2006.

Les coproduccions



Tres són les obres que estrenarà l’ENA aquesta temporada i que s’han coproduït amb entitats estrangeres, totes catalanes. Muda ha comptat amb la coproducció del Grec Festival de Barcelona i és l’única de les grans col·laboracions transfrontereres d’aquesta temporada que s’estrenaran a Andorra, concretament serà el 26 de juny, a les 21.30, a l’Auditori Claror. Joan Hernàndez va explicar la particularitat d’aquesta obra, que no va arribar a la convocatòria de propostes per a aquesta temporada sinó que ho va fer a la de 2016: «El projecte sempre ha estat bo però en el moment que ens va arribar no teníem les condicions adients per portar-lo a terme i vam preferir esperar. Amb més temps, hem pogut forjar aquesta col·laboració amb el Grec i vam trobar el còmplice perfecte per fer-ho amb totes les garanties». L’argentí Pablo Messiez signa el text que comptarà amb la interpretació de la «clàssica i mítica per a Andorra Maria Lanau», va comentar Hernàndez. «La trama parla d’una dona que no pot parlar i de la seva mudança al centre de la ciutat», va avançar el director artístic.

Una de les propostes arribades per a aquest any que sí que va tirar endavant immediatament gràcies a la col·laboració de la formació Els Mc Gregor Teatre va ser Les cigonyes venen de Tailàndia. L’actor andorrà, Boris Cartes, que va acompanyar els directors artístics durant la presentació de la temporada, va parlar d’aquesta coproducció: «Tracta la identitat, l’amistat, la parella, l’amor dolç i alhora truculent, des del punt de vista d’un grup de joves de 30 anys que està sopant. L’àpat s’acabarà convertint en indigest, ja que pujarà la tensió i es produiran esdeveniments irrectificables». Cartes va descriure el text de Blanca Bardagil com «en la línia dels nous dramaturgs catalans, molt naturalista». L’estrena serà el 20 de juny al teatre Maldà de Barcelona però es podrà veure a l’Auditori Claror el 27 de setembre a les 21.30.

El thriller de ciència-ficció per a majors de 18 anys Alba, el jardí de les delícies és la tercera de les coproduccions presentades ahir, que veurà la llum unint esforços amb el Teatre Nacional de Batalunya i el Temporada Alta de Girona i que oferirà als espectadors un diàleg entre llenguatge teatral i audiovisual, a més d’una reflexió sobre els límits de la intel·ligència artificial i els límits de la intel·ligència emocional en els humans. El director artístic de l’ENA Alfons Casal, qui també és ajudant de direcció en aquesta obra, va explicar que «tot i que no és nou del tot parlar de ciència-ficció a l’escenari, la temàtica ha agafat força últimament, sobretot gràcies a l’embranzida en el cinema». Casal va considerar que «sempre és interessant explorar nous gèneres». L’estrena serà el 16 de novembre en el marc del Temporada Alta de Girona i arribarà al Claror de Sant Julià en una data encara per determinar a principis de l’any vinent.

Isabelle Sandy

L’estimada escriptora i animadora radiofònica Isabelle Sandy tindrà el seu petit reconeixement en la temporada de l’ENA que està a punt de començar. Gràcies a una col·laboració amb l’Arxiu Nacional d’Andorra «que feia temps que estàvem acabant de concretar», segons Hernàndez. En aquest cas, la producció va a càrrec de l’Escena íntegrament i s’estrenarà al mateix arxiu «el febrer o març del 2019», en una data encara per concretar. L’esdeveniment consistirà en una lectura dramatitzada per a tots els públics, basada en el text que Jean Camp va fer sobre Isabelle Sandy. Hernàndez va destacar «la feina feta per l’Arxiu a l’hora de trobar fragments de radioteatre» que, en principi es reproduiran durant la lectura, per primera vegada des de la seva emissió.

La cinquena producció que completa la temporada presentada és un espectacle infantil realitzada en col·laboració amb Líquid Dansa.

Aposta per la formació de l’audiència teatral des de la infància amb un conte sobre emocions

L’ENA no va rebre cap projecte pensat per a públic infantil a la darrera convocatòria, celebrada la tardor passada, però malgrat això «vam encarregar a Líquid Dansa una proposta infantil perquè crèiem que s’ha d’incloure els més petits en l’escena teatral», va manifestar la directora artística de l’ENA, Mònica Vega. «De quin color és un petó? és una adaptació del conte de la valenciana Rocío Bonilla que parla de les emocions i com els nens les expressen i processen», va avançar Vega. «L’autora del text ha cedit tots els drets i està molt implicada en la producció», van afegir des de l’organització. L’escola de ball Líquid Dansa donarà vida al personatge de la Minimoni els seus dibuixos en un espectacle de dansa-teatre pensat per a un públic familiar, on tant els nens com els més grans descobriran el món dels colors tot estimulant la imaginació i despertant la curiositat cap a les arts visuals. S’estrenarà al teatre de les Fontetes de la Massana el 12 de maig en una doble funció a les 12.00 i a les 17.00. L’espectacle es repetirà el 27 del mateix mes a l’Auditori Claror de Sant Julià, a les 17.00. «Es veurà en sala però també es pot representar a l’exterior», van aclarir des de l’ENA.

Satisfacció per la feina feta i els reconeixements

Els directors artístics de l’ENA es van mostrar «molt contents per la feina feta» durant l’anterior temporada. Mònica Vega va destacar la bona acollida del públic andorrà de les produccions autòctones i va valorar la trajectòria i el reconeixement d’algunes de les obres estrenades el 2017. «Heliceo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot s’ha representat a Granada, Argentina i Uruguai i acaba de ser nominada als Premis Max en Arts Escèniques en la categoria Millor espectacle revelació», va explicar satisfeta Vega. Caldrà esperar el mes de juny per saber si la coproducció de l’ENA acaba rebent el guardó. D’altra banda, Fred, segueix el seu recorregut i també té funcions programades durant el 2018. A més, «s’ha gravat un teaser amb la intenció de promoure un futur projecte cinematogràfic», va recordar Joan Hernàndez.