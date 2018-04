Vall Banc aposta per la rendibilitat sostenible

Mantenint-se en l’objectiu d’ampliar la seva oferta de serveis, Vall Banc llança una nova línia d’especialització: la rendibilitat sostenible, per tal de convertir-se en un referent en aquest àmbit. Ho fa a través d’un nou producte d’inversió sostenible anomenat Return&Conscience. Un fons de renda fixa mixta internacional que està dirigit a un inversor de perfil conservador que segueix i observa les tendències internacionals de sostenibilitat i cura de l’entorn.

Des de l’entitat, asseguren que aquesta inversió s’ajusta als criteris d’inversió sostenible fixats per PRI Association, impulsat per la UNEP Finance Initiative i les Nacions Unides Global Compact, que respecten els pilars de sostenibilitat financera d’ASG (Ambiental, Social i de Govern corporatiu). I, combinat amb els criteris i nivells d’exigència de gestió d’actius amb les millors pràctiques, el banc pretén aconseguir una optimització en la cartera d’inversions per al client.

Vall Banc ofereix un producte únic i amb rendibilitat als clients tot incidint en l’àmbit local. Per això, a més d’assegurar una inversió sostenible, també preveu destinar el que hagués reportat la gestió d’aquests fons a diverses entitats locals andorranes. L’acció, doncs, es destinarà a afavorir projectes de l’Associació contra el càncer d’Andorra, l’Associació de diabètics d’Andorra, l’Associació de trasplantats i donants d’Andorra, l’Associació de persones amb diversitat Funcional d’Andorra, i no es descarta que la iniciativa es faci extensiva a altres col·lectius. En aquest sentit, Vall Banc va agrair el suport d’aquestes entitats al projecte, un signe de confiança que omple d’orgull el banc.

«La nostra aposta per la sostenibilitat es reforça amb un fons amb visió d’ajuda internacional que, alhora, farem que repercuteixi en l’entorn local», va indicar el director general de Vall Banc Fons, Gerard Albà. «Estem treballant per oferir encara més serveis en aquesta línia i creiem que iniciar un fons amb potencial de rendibilitat com aquest també pot arribar a convèncer inversors menys avesats a aquesta tipologia d’inversió», va concloure.