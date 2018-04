Agustí Rios aparca els paisatges

L’encampadà va explicar durant una visita guiada a la mostra que totes les obres exposades, més d’una vintena, han estat fruit de la feina del darrer any. Rios demostra la seva habilitat en el traç del pinzell en aquests elements quotidians vistos des d’una distància més curta que la resta de la seva obra. La signatura de colors vius i contrastats, amb especial ús dels primaris s’aprecia en els bodegons. La mostra pictòrica estarà oberta al públic fins al proper 8 de juny, de dilluns a dijous, de 8.00 a 17.00 i els divendres fins a les 15.00, informa l’ANA.

D’aquesta manera, l’artista ha volgut sortir de la seva zona de confort, ja que normalment se centra en els paisatges d’Andorra i l’art romànic. «Tenia ganes de trencar una mica els meus esquemes i sortir de la rutina, però ha estat un canvi momentani», va declarar Rios. Els nostàlgics de les seves panoràmiques andorranes no han de patir perquè l’exposició també recull alguna, en el seu estil més fidel.

L’artista de la parròquia d’Encamp i professor d’art, Agustí Rios, va inaugurar ahir al vespre a la sala d’exposicions del comú i acompanyat pel cònsol major, Jordi Torres, una mostra que recull bodegons realitzats en oli i aquarel·la per ell mateix.

Per El Periòdic

