El MoraBanc visita un rival que anhela la permanència

El BC MoraBanc Andorra visita avui el San Pablo Burgos, un equip que necessita guanyar per fer un pas cap a la permanència. No té més remei i per tant, sortirà al 200% per aconseguir passar per sobre dels de Joan Peñarroya. El diumenge passat, el rival va acabar amb el Montakit Fuenlabrada fent una exhibició en defensa i en atac i van controlar en tot moment. Ara, reben a casa els del Principat carregats d’il·lusió, esperança i motivació. A més, el Coliseum Burgos és un recinte complicat on l’afició ho dóna tot. Volen seguir a la màxima categoria.

A dia d’avui, els burgalesos són l’11è millor atac de la Lliga Endesa però tenen la tercera pitjor defensa de la competició. En teoria. Ningú es pot confiar i s’ha d’estar alerta. És un moment molt delicat pels tricolors. A més, s’ha de tenir en compte que és un equip eficaç en tirs de dos i aprofita els errors del rival. Les estadístiques també indiquen que és el novè equip que més assistències ha realitzat a la lliga amb un total de 423, xifra que suposa una mitjana de 16,27 per matx. També cal tenir en compte que és el quart millor equip de la lliga pel que fa a taps efectuats, amb un total de 87. En tirs de dos, són novens al rànquing amb 560 punts aconseguits de 1.065 intentats, xifra que suposa un percentatge d’anotació del 52,58. Malgrat això, en tirs de tres són segons per la cua. Han anotat 197 punts del 611 intentats, xifra que suposa un percentatge d’anotació del 32,34. Però, com hem dit abans, aquestes dades són sobre el paper. El diumenge passat van ser superiors en estadístiques i en joc. Respecte a les estadístiques individuals, tenen jugadors molt potents que són poden complicar els partits en solitari.

Un rival complicat

Segons Guille Colom, «és un partit molt important per nosaltres, per com està la classificació i per l’ambició que tenim». «Serà complicat perquè estan jugant molt bé últimament». A parer seu, és un equip molt fort a casa, que van dificultar la victòria al FC Barcelona Lassa i que «s’estan jugant molt per la part baixa». Per tant, serà «dur» perquè quan queden pocs partits, «en pistes on la gent s’està jugant la vida, sempre és complicat perquè juguen per no baixar. Serà un camp que estarà pel i on hi haurà un gran ambient».

L’escorta també vol recordar que a la 15a jornada van perdre contra l’equip a casa per 91 a 99 i que si es vol tenir opcions, «s’ha d’anar al 100%». «Deon Thompson és qui més em podria preocupar, està fent una magnifica temporada, a més, és un equip jove on la gent vol demostrar coses i són un conjunt complet i compensat», confessa.

Per la seva part, el tècnic de l’equip, Joan Peñarroya, destaca que «és una de les pistes amb més ambient», que «ve de guanyar al Fuenlabrada» i que «tenim el record de què ens van dominar i guanyar bé a la primera volta». «Tenen jugadors importants, juguen un bon bàsquet i, per tant, hem de fer un partit seriós», explica.

En aquest sentit, Peñarroya està preocupat per «l’energia amb què juguen» i perquè utilitzen «molt el físic, tenen empenta, no deixen de treballar mai durant els 40 minuts i tenen individualitats importants». Per ell, Thompson «és un gran referent aquesta temporada» i John Jenkins «és molt perillós en situacions de dribling».

Per la seva banda, Diego Epifanio, tècnic dels locals, «espera que aquesta bona dinàmica es mantingui i no es converteixi en relaxació per la confiança de les victòries». Per ells, la victòria contra el MoraBanc els donaria «moral» i serviria «per seguir estant fora dels llocs de descens». «Hem d’anar amb tota l’atenció i la concentració possible perquè és un dels millors equips de la segona volta». «És un conjunt que està demostrant el gran equip que té», a més «d’un gran potencial ofensiu» i que «corren molt bé a la pista». També destaca «el gran perill dels seus exteriors, especialment en situacions de contraatac». «És un rival molt difícil de defensar», conclou. D’aquesta manera, Epi confia en l’afició.

Com a curiositat del partit, cal destacar que el MoraBanc jugarà contra Thomas Schreiner, base que va militar a l’equip durant les últimes cinc temporades.