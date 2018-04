MoraBanc, millor entitat segons la revista ‘Global Finance’

MoraBanc va ser designat el millor banc d’Andorra per la revista especialitzada nord-americana Global Finance. El guardó valora la transformació de l’entitat bancària després de seguir un exigent pla estratègic amb el qual s’ha adaptat als canvis que ha experimentat el sector bancari recentment a Andorra i a nivell internacional.

Per El Periòdic

