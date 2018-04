Grandvalira tanca la temporada amb un 2% més de forfets venuts

Grandvalira ha tancat la temporada amb un 2% més de forfets venuts que l’any anterior. La facturació de l’estació també ha crescut. En relació a la temporada passada, l’augment dels mercats internacionals ha estat de més del 15% i en comparació amb la xifra de les tres darreres temporades, l’increment supera el 40%. Grandvalira va enviar ahir un comunicat en què se celebraven els resultats i es ressaltava que gràcies a aquestes xifres el domini continua sent l’estació més gran del sud d’Europa i es manté dins el Top 15 en el rànquing mundial d’estacions d’esquí quant a afluència de clients, segons les dades de l’informe de l’any passat del consultor Laurent Vanat.



L’altre indicador positiu per l’estació d’esquí durant aquesta temporada és el de l’increment de la penetració en el consum dels serveis d’estació, fet que «consolida encara més l’oferta global del domini», segons s’explica a l’escrit. Entre aquests serveis es troba la restauració, les activitats d’aventura o l’escola d’esports de neu.



Un dels principals motius que expliquen l’evolució econòmica positiva del domini és la captació creixent d’esquiadors provinents de mercats internacionals. Les estratègies comercials de Grandvalira han atret, en els últims tres anys, cada vegada més francesos, britànics i russos. Alhora, s’han anat consolidant els mercats de Bèlgica i dels països nòrdics.



Pel que fa a les condicions de les pistes, Grandvalira va registrar fins a vuit metres i 36 centímetres de neu. Tot i els gruixos abundants, la meteorologia no va acompanyar durant molts caps de setmana. Grandvalira destaca el treball de l’equip d’explotació perquè va permetre que durant gairebé tota la temporada estiguessin oberts al públic els 210 quilòmetres de pistes esquiables de què disposa el domini.



Sobre les inversions, Grandvalira ha dirigit 11 milions d’euros destinats als eixos de la innovació, la qualitat i l’atenció al client. En les tres últimes temporades, ha traçat una estratègia de posicionament de marca i venda en línia a través de les diferents plataformes tecnològiques com ara la plataforma de vendes B2C que ha assolit un increment del 78% respecte l’any anterior i un 112% en les tres últimes campanyes de neu.