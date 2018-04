250 nens aprenen seguretat vial amb les padrines

Dins el programa escolar d’educació viària, se celebra enguany la setena edició del Viari Show, la proposta del servei de Cases Pairals i la unitat d’Educació Viària del servei de Circulació del comú d’Andorra la Vella en col·laboració amb el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. «Es tracta de que la gent gran escenifiqui els esquetxos per explicar d’una manera divertida les normes de circulació viària», ha dit aquest matí la consellera de Social d’Andorra la Vella, Ester Vilarrubla.



S’espera que entre dilluns passat i el que ve passin 250 nens i nenes dels tres sistemes educatius de tot el país. Els aspectes més importants de l’activitat, segons Vilarrubla, són: «el coneixement de l’educació viària, la interrelació de la gent gran amb els infants i la conscienciació i ganes de fer coses de les padrines».



Així, Conxita Duatis, participant des de la primera edició, va assegurar que «gaudeix molt» i està convençuda que els nens reben el missatge. «Em fan preguntes i quan els hi explico, ho entenen. També quan faig quelcom malament, em corregeixen i ho raonen», va dir.



Segons la caporal de la unitat de Protecció Escolar i Educació Viària, Montserrat Nogueras, aquesta edició està dedicada especialment a la circulació en patins i monopatins i a l’obligatorietat del casc quan es va en bicicleta, ja que són les incidències que més s’han registrat al llarg de l’any. Nogueras va alertar del «desconeixement» de molts pares de la normativa respecte als 'skates' i de la perillositat d’aquesta «moda», ja que el seu ús en la via publica està prohibit i es limita als 'skates parks'. Tot i així, va reconèixer la tolerància de la seva circulació a les vies per a bicicletes, malgrat que «ja s’ha hagut de lamentar algun accident». Respecte a la bici, Nogueras va dir que els pares «els ensenyen a pedalar però no les normes» i va recordar que l’ús del casc és obligatori.



Un altre dels esquetxos que inclou la sessió és l’obligació deecollir els excrements dels gossos o els normes d’estacionament. Tant la caporal com una de les professores assistents, van reconèixer que aquesta feina sobre els infants incideix també en els pares, ja que sovint els diuen «que no estacionin a la vorera» o que cal travessar pels passos de vianants. L’Albert, de 9 anys, va explicar que havia estat una sessió «molt guai» i que havia aprés coses que creu que els seus pares «fan malament» i que a partir d’ara «els avisarà» quan ho vegi.



Treball a l’escola

Tant des de l’àrea de formació andorrana, com d’altres assignatures, els dies previs i els posteriors es reforcen els coneixements i la conscienciació del què han assolit en aquesta sessió. Des de l’aula de psicomotricitat completen fitxes i realitzen tallers i activitats pràctiques. «Als nens els hi encanta veure com els padrins es posen al seu nivell per ensenyar-los, s’ho passen bomba», va dir una altra professora. La seva experiència en altres edicions ho corrobora.