Les estacions de nòrdic reben un 11% més de visitants

Les estacions d’esquí nòrdic catalanes han registrat aquesta temporada un 11% més de visitants respecte a l’any passat. Pel conjunt de complexos situats en diferents comarques del Pirineu hi han passat 76.313 usuaris en els 111 dies de mitjana que han estat obertes les estacions. Pel que fa als forfets de temporada, se n’han venut un total de 938, un 20% més que la temporada anterior. Tot i això, els d’esquí de dia i els de raquetes han estat els més sol·licitats, i han representat més de dos terços del total. Pel que fa al públic escolar, ha suposat un 14% del total, percentatge que s’ha mantingut respecte al d’anys anteriors.

Des de la Mancomunitat de les Estacions d’Esquí Nòrdic han explicat que la temporada ha estat caracteritzada per les nevades abundants i la bona qualitat de la neu. Tot i això, també han indicat en un comunicat que els freqüents episodis de mal temps també han provocat que l’afluència de visitants hagi minvat en alguns moments.

Les excursions en raquetes han crescut respecte a altres anys, així com l’interès per noves disciplines com l’skijoring, que consisteix a esquiar tirat per gossos; les fat bikes, que són unes bicicletes preparades per la neu; o l’snow running, que permet córrer per la neu.

L’estació de Tavascan (Pallars Sobirà) continuarà oberta fins aquest diumenge i la de Tuixent-La Vansa (Alt Urgell) ho farà amb els circuits trepitjats. Les estacions de Lles (Cerdanya), Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell) i Guils Fontanera (Cerdanya) estan obertes per a ús turístic i amb accés lliure per a esquí o raquetes.

L’esquí de fons i les raquetes, sobretot aquestes últimes, són pràctiques esportives que cada dia capten més aficionats. Hi ha set estacions al Pirineu central.