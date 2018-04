Martí compta amb L'A per modificar les transferències

El cap de Govern, Toni Martí, ha comparegut aquest dimecres a la tarda durant la roda de premsa posterior al consell de ministres per anunciar que aquest mateix dijous l'executiu entrarà a tràmit parlamentari la modificació de la Llei de transferències. Aquesta llei, tal com van anunciar aquest dimarts els cònsols, preveu l'eliminació dels punts declarats inconstitucionals i els 4,4 milions presents en aquestes partides passaran a repartir-se de manera igualitària pels set comuns. Pel que fa als possibles suports a aquesta modificació, que cal recordar que necessita una majoria qualificada al Consell General, el cap de Govern ha apuntat que s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris i que “compta” i espera tenir el suport dels consellers d'Unió Laurediana, Ciutadans Compromesos i la consellera independent, Sílvia Bonet, a més del grup demòcrata. En aquest sentit, també ha llençat la pilota a la teulada dels liberals. “Si van votar en contra perquè tenien dubtes de la constitucionalitat, ara entenc que hi votaran a favor, ja que el nou text no planteja cap incertesa”. Martí també ha reiterat que la modificació compleix escrupolosament amb la Constitució i no trenca la filosofia del pacte amb els comuns que va permetre aprovar la llei. Pel que fa a les demandes de la cònsol major d'Andorra la Vella en referència al reconeixement econòmic de la capitalitat, el cap de Govern ha deixat anar que aquest tema “no està dins de les prioritats de l'executiu”.