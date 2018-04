Les protectores preveuen que els amos evitaran la prova d’ADN

Les protectores ja han reaccionat a l’acord dels comuns d’obligar els amos dels gossos a pagar el cost d’una prova d’ADN caní. La mesura de crear una base de dades amb la informació genètica dels gossos del país ja fa temps que es va posar sobre la taula per controlar i sancionar els propietaris que no recullin els excrements dels cans. No va ser fins dimarts, a la reunió de cònsols, que es va fixar que es prescindiran de subvencions públiques i que, per tant, l’administració no assumirà les despeses derivades de les anàlisis genètiques.



«Molts propietaris de gossos es negaran a fer les proves d’ADN i a pagar-les», va comentar Josep Mas, portaveu de Laika, una associació sense ànim de lucre que treballa per a la protecció dels animals de companyia. «Si no imposen multes importants, no tindrà eficàcia», va assegurar Mas. L’entitat qüestiona la utilitat de la iniciativa proposada i, segons Mas, és «massa aviat» per valorar l’efectivitat d’aquesta mesura. En altres localitats, com Sitges, ja s’està aplicant, però «és massa recent per concloure si la mesura està tenint èxit o no», va apuntar l’integrant de Laika.



Mas considera que l’entrada en vigor de la norma podria causar problemes. «Amb mesures tan coercitives i repressives com aquesta, al final, si no tens els propietaris al teu favor, es generaran conflictes», va dir Mas.



La plataforma que va engegar una campanya de recollida de firmes en contra de la prova d’ADN, l’anomenada Andorra Gats i Gossos, també s’ha mostrat indignada per la decisió dels cònsols. «No ens sembla bé i creiem que és injust perquè jo recullo els excrements del meu gos, com la majoria, i al final hem de pagar justos per pecadors», va explicar un membre de l’entitat, que va preferir mantenir-se a l’anonimat. «Qui pagarà aquestes proves serem tots per culpa d’uns quants incompetents», va lamentar la mateixa font.



Tot i que els comuns ja tenen el plec de bases del concurs per contractar l’empresa que gestioni les proves d’ADN, encara cal esperar el reglament que ha de redactar el Govern en que quedi especificada l’obligatorietat de sotmetre les mascotes del país a les analítiques genètiques.