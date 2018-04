L’ampliació de l’escola de Santa Coloma costarà 5,5 milions

El Consell de Ministres va aprovar ahir la licitació de les obres d’ampliació de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. El procés permetrà rebre ofertes d’empreses fins al dia 17 de maig. La inversió de l’obra suposarà un total de 5,5 milions d’euros, segons va explicar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular de la cartera de Finances, Jordi Cinca. El cost pressupostat es repartirà entre aquest any, el següent i el 2020. Cinca va assegurar que l’objectiu és enllestir el tràmit de la licitació el més aviat possible perquè les obres puguin començar a partir d’aquest estiu.



La nova instal·lació, tal com es va anunciar a principis d’any, comptarà amb 18 aules noves i 1.500 metres quadrats de superfície addicionals. A més, s’ampliarà la zona del pati escolar, que comptarà amb 800 metres quadrats més dels que té actualment. Les obres es faran sobre la part de l’immoble que es troba al llarg del carrer Prat Salit, que s’ampliarà en alçada fins a la quarta planta del centre escolar, on es troba el pati de l’escola.



Per a aquesta reforma el Govern va convocar un concurs d’idees que va guanyar l’arquitecte Marc Monegal, amb un projecte que dotarà l’edifici d’un nucli de comunicacions verticals i que incorporarà la fusta a la façana principal. Monegal va guanyar un premi dotat de 15.000 euros.

Dos anys i quatre mesos

El termini estimat dels treballs se situa al voltant dels 28 mesos, segons va explicar ahir el ministre. A tres anys vista, el demòcrata va lamentar no poder donar més detalls sobre el projecte. Encara no s’ha concretat si el centre acollirà més línies un cop s’acabin els treballs d’ampliació.



Tot i així, a principis d’any ja es va avançar que la capacitat màxima del centre arribaria als 1.200 alumnes. Amb aquesta remodelació, els estudiants que fa sis anys que estan situats al centre de Ciutat de Valls podran traslladar-se a l’escola i deixar d’utilitzar les aules del subsòl, que no tenen llum natural.

Altres licitacions

D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar la licitació de les obres de rehabilitació i d’impermeabilització del pati de les escoles i del sostre de la pista poliesportiva del Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. Els treballs més significatius consistiran en la retirada del paviment i del material impermeabilitzant actuals del pati i la substitució per uns de nous. S’aprofitarà per reparar l’estructura existent, i col·locar un fals sostre –acústic i tèrmic– al Centre Esportiu.



A més també es van licitar els treballs de la primera fase d’actuacions de millora de la zona de l’Aldosa, a la carreter secundària 335. També es van licitar els treballs de millora a la carretera secundària 280, concretament, a la zona de Grau Roig.