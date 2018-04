‘Félix’ marxa del Canneseries amb les mans buides

Una altra sèrie israeliana, Miguel, ambientada a Guatemala, va obtenir un reconeixement especial pel repartiment. A més d’Israel, Noruega va ser un dels altres vencedors d’aquesta edició inaugural, ja que es va emportar els guardons al millor guió i a la millor composició musical per State of Happiness, informa EFE.

When Heroes Fly, de l’israelià Omri Givon i ambientada a Colòmbia, va aconseguir el premi principal, la Palma de Neó. Basada en la novel·la homònima d’Amit Gutfreund, narra el viatge a través de la selva colombiana de quatre antics combatents israelians que es reuneixen després d’onze anys per buscar l’exparella d’un d’ells i lluitar contra els seus traumes.

La sèrie rodada a Andorra Félix va marxar ahir al vespre de la primera edició del Festival Canneseries amb les mans buides. Tot i la bona acollida del públic durant la projecció, aquesta història de sis capítols dirigida per Cesc Gay no va obtenir cap dels guardons a què optava: ni millor sèrie, ni millor guió, ni tampoc cap reconeixement pels actors que competien sense distinció de gènere.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació