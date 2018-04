Els antiheliport emplacen el teixit econòmic a fer-los costat

La plataforma contrària a l’heliport a Tresoles es va reunir ahir amb el Raonador del ciutadà per «demanar-li empara i que ens ajudi a fer front a l’administració». A la sortida de la trobada, a més, el portaveu, Alfons Miralles, va emplaçar al teixit empresarial del país a manifestar-se i fer-los costat, ja que entenen que tirant endavant aquest heliport s’estan corrent riscos importants pel que fa al subministrament elèctric. «La ministra [Sílvia Calvó] ens va reconèixer que les dues ETR de FEDA donen subministrament a gran part del país. És una zona de risc», va afirmar, afegint que la Cambra, la CEA, les associacions de comerciants i els bancs «haurien de contestar si estan disposats a assumir un risc addicional a cada enlairament i aterratge dels helicòpters». Així es va preguntar: «Com a país ens podem permetre quedar-nos dies o setmanes sense subministrament elèctric? La tossuderia del senyor ministre [Jordi Torres] no veu aquest risc afegit?». Miralles considera que si passés, seria «un desastre econòmic i no entenem que les associacions no diguin res».



D’altra banda, van indicar que han lliurat tota la documentació de què disposen al Raonador a l’espera que pugui parlar amb els ministres i el cap de Govern «per fer el millor per a la ciutadania». Des del seu punt de vista la postura de Jordi Torres i del Govern és que «estan en contra nostra obertament» i cosnideren que té un «tarannà d’atacar la ciutadania i menystenir-nos». També van esclarir que no han demanat cap informe.