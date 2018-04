La reforma de la Funció Pública a tràmit, malgrat l’oposició sindical

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’entrada a tràmit del projecte de llei de la Funció Pública malgrat l’oposició frontal dels sindicats de l’administració pública que consideren que el text «no està consensuat ni dialogat». L’anunci, el va fer el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, al mateix temps que la ministra Eva Descarrega ho comunicava als representants sindicals en una reunió a la tercera planta de l’edifici administratiu del Govern. Descarrega a més, els va lliurar un document amb els compromisos adquirits pel Govern de tots aquells punts que es treballaran amb el grup parlamentari de DA per modificar l’avantprojecte de llei mitjançant esmenes.



Es tracta d’una dotzena de punts que segons l’Executiu responen a les reivindicacions fetes pels sindicats, si bé aquests van reiterar la seva negativa. Entre les mesures en destaca la flexibilització de la jornada laboral, la consideració de l’antiguitat en els eventuals si obtenen la plaça del lloc que han estat ocupant aplicant el nou règim de quinquennis, la garantia d’un 80% del salari en cas d’adaptació del lloc de treball per motius de salut i una disposició addicional per garantir la situació de reforma al 100% a les persones que actualment es troben en aquesta situació. També es contempla la possibilitat de jubilar-se als 70 anys de manera voluntària o mesures correctores pel que fa al punt de sortida en l’avaluació de l’acompliment i la modificació del compliment de productivitat per aquells treballadors que es troben a les bandes salarials més baixes.

Treball conjunt

El cap de Govern, Toni Martí, considera que amb aquestes modificacions, «nosaltres hem honorat la nostra paraula» i també va remarcar que els sindicats han estat novament convidats a desplegar conjuntament els reglaments de la llei.



Tot i així, els sindicats van reiterar la seva negativa a negociar reglaments. «Si la llei no s’aguanta, difícilment s’aguantaran els reglaments», va exposar el portaveu sindical, Gabriel Ubach. En la trobada amb la ministra li van demanar «que parés la llei i nosaltres ens tornarem a asseure a negociar, però no ho ha acceptat», va lamentar, assegurant que Descarrega els va dir que «tenen un timming electoral i que per tant, demà [avui per al lector] l’han d’entrar sí o sí». «Ens ha dit que si volem alguna cosa, anem al Consell General a discutir amb els grups parlamentaris», va afirmar Ubach. El sindicalista va reiterar que aquesta «no és la nostra llei», que no hi ha hagut «diàleg ni consens» i que «es confon diàleg per imposició».

Grups parlamentaris

Els representants sindicals es van mostrar disposats a anar a veure els grups parlamentaris «per explicar què ha passat i per explicar que no estem d’acord amb la llei i els motius», per deixar clar que no és una rebequeria, a més de convocar noves mobilitzacions, si bé encara no van concretar quines. «La vaga també és possible, tot està sobre la taula, però ara mateix no hem decidit res», va apuntar Ubach, que va indicar que caldran noves reunions per decidir què fan. En aquest sentit, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va reiterar «absolut respecte» per les accions que es puguin dur a terme i va afirmar que «celebrem quan es pot avançar amb reunions com la d’avui o les que hi pot haver els propers mesos en relació a la llei i els reglaments».



El que sí que es farà són les ILP per canviar el sistema electoral i fixar una llei de responsabilitat política. Alhora també es recolliran signatures per un avançament electoral. «No podem continuar amb un Govern que no escolta, que no dialoga i que imposa la seva voluntat sense tenir-nos en compte», va concloure Ubach.