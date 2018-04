La capital guanyarà més de 150 places de pàrquing al Parc Central

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ahir va anunciar que el comú té pràcticament tancat un acord amb la família propietària de l’antiga estació d’autobusos per tal de convertir-la en un aparcament. «Tenim tancat el 90% de l’acord per habilitar un pàrquing d’entre 150 i 170 places en aquell espai que ampliarà el del Parc Central i donarà servei als comerços de la zona Riberaygua», va explicar Marsol després de la reunió que va mantenir amb els representants de comerciants de Riberaygua i Travesseres.

Major visibilitat

L’acord respon a la demanda de l’associació de comptar amb una entrada millor per al Parc Central. Els comerciants havien fet arribar dies enrere una carta al comú preguntant quin tipus d’actuació es preveia a l’espai de l’antiga estació i queixant-se que «costa que els vehicles accedeixin a l’aparcament pel costat de la Batllia i que això fa que molts no es quedin a la capital».

Per això, des de l’associació, van mostrar-se «molt satisfets» amb el tancament gairebé definitiu d’aquest acord. «No esperàvem que anés tan ràpid i tan bé; això donarà molta vida al barri», va expressar Rosa Pacuet, representant de l’associació. Pel que fa a l’entrada de l’aparcament, però, Marsol va explicar que la de la Batllia s’eliminaria a la llarga: «Potser ara d’entrada no, però més endavant sí; ho hem d’acabar d’estudiar tot i que l’objectiu és donar una entrada que beneficiï Riberaygua», va especificar. Tot i així, Pascuet va assegurar que «per nosaltres, l’entrada triomfal al Parc Central és un deu».

La infraestructura podria estar enllestida el proper 1 de juny, coincidint amb l’arribada del Circ du Soleil

La cònsol major va avançar que només queda per resoldre el preu del lloguer i que en una setmana podria acabar-se de tancar. «Si hi ha acord, la idea seria poder obrir el nou aparcament el proper 1 de juny, que també ens aniria molt bé de cara al Circ du Soleil perquè les noves places de pàrquing no quedarien afectades», va aclarir Marsol. Malgrat que el cost total de l’obra no se sabrà fins que es tanqui el 100% de l’acord, la cònsol major va avançar que «els costos del pàrquing en si no seran gaire elevats perquè aquell terreny ja està enquitranat i només caldrà fer una mica de millora i posar les barreres, que inclús podrien aprofitar-se les que hi ha allà».

Tot i que els comerciants lamenten que cada vegada tanquen més comerços a la zona, Marsol va manifestar que «no crec que sigui un tancament, però hi ha moviment i canvi de negoci perquè la gent s’adapta i busca coses que funcionin; el pàrquing serà una bona solució».

Més mesures per satisfer els comerciants

Marsol també va donar resposta a altres demandes de l’associació de comerciants, com l’enllumenat de Nadal. «El del carrer principal ja funciona, però preveiem millorar el de les travesseres i fer-lo una mica més potent», va explicar la cònsol major. Pel que fa a l’avinguda Tarragona, Marsol va recordar que aviat s’iniciarà la segona fase de remodelació, que preveu fer els carrils més estrets, la voravia més ampla i un carril bici, «amb l’objectiu que els cotxes no corrin tant», a més de donar major visibilitat als aparcaments de la zona. «Els comerciants estaran molt contents», va assegurar Pascuet.