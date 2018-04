Casadevall ignora si hi ha col·lapse a la Batllia

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va assegurar ahir que «no li consta cap queixa del Col·legi d’Advocats» sobre el col·lapse que afirmen que s’està produint en el circuit judicial a causa dels recursos interposats contra l’AREB arran del cas BPA, tal com va denunciar el passat dilluns la degana, Sophie Bellocq. Tot i així, Casadevall va explicar que «després de llegir aquestes declaracions, hem demanat a la presidenta de la Batllia que ens digui en quina situació estan els recursos en matèria administrativa per veure si realment és així». La llei de l’AREB dona prioritat a aquests assumptes, va reconèixer el president del CSJ, «però si és cert, prendrem mesures i, com ja va avançar el ministre, posarem més recursos», va indicar.

Col·laboració internacional

Casadevall va fer aquestes declaracions en el marc de la signatura del protocol de col·laboració entre la Fiscalia General d’Andorra i la de Portugal, que suposava l’oficialització de les relacions judicials entre els dos països. Fins ara, ja existia col·laboració sobretot a nivell penal, però ara es farà extensible en matèria de drets civils i fonamentals, va indicar el Fiscal General d’Andorra, Alfons Alberca. La seva homòloga portuguesa, Joana Marquès, va destacar la importància de la signatura per a les qüestions de criminalitat internacional i transfronterera.