Arrenquen els treballs en el darrer tram de l'avinguda Meritxell

Les obres d'embelliment al tram de l'avinguda Meritxell comprès entre el carrer de les Canals i Bisbe Príncep Iglesias han començat aquest dijous. Cal recordar que aquest va ser el darrer dels trams que es van adjudicar i que la previsió era que comencessin el 16 d'abril per cloure el 16 d'agost, si bé ja des de la corporació comunal d'Andorra la Vella es va anunciar que la data d'inici es podia avançar donat que les empreses que conformen la UTE que hi fa els treballs tenen adjudicats altres trams.



Mentre durin les obres, per tant, aquest tram es veurà afectat en la circulació i els vehicles només podran circular en sentit descendent, és a dir, des de les Canals a la Rotonda. Pel que fa a l’accés al Sant Ermengol, els autocars que provinguin de parròquies altes i d’Escaldes-Engordany hauran d’entrar pel carrer Sant Andreu mentre que la resta hi accediran per Meritxell. Pel que fa als vehicles particulars es recomana que es faci l’accés i la sortida a l’escola pel carrer de les Canals.

Aquests treballs han començat aquest dijous després que dimecres s'instal·lessin les tanques protectores i es fessin altres preparatius. De moment s'estan fent obres a la part esquerra de la via, en sentit descendent.

Cal recordar que aquest tram va ser adjudicat a la UTE Locubsa Unitas per un import de 2,6 milions. Les altres tres seccions en què es divideix l'obra van començar a executar-se el 3 d'abril.