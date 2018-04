Dos menors declaren pel cas dels mestres de la Seu

Les investigacions per determinar si es va produir un delicte d’incitació a l’odi per part de professors de la Seu d’Urgell arran del tractament que van fer a classe de l’1-O, van continuar dimecres amb la pràctica de les proves pericials que havia sol·licitat la fiscalia. Segons fonts properes al cas, dos dels cinc nens que presumptament es van veure afectats pels comentaris dels docents van comparèixer als Jutjats de la capital alturgellenca, on van ser visitats per un psicòleg.

Els infants haurien confirmat el que van dir en el moment en què els seus familiars van presentar la denúncia. Les seves declaracions s’afegiran ara al procediment contra les dues mestres de primària del col·legi Mossèn Albert Vives a qui el jutge manté obertes les diligències, ja que sobre la resta d’acusats va dictaminar-ne el sobreseïment provisional.Les proves als infants s’han practicat amb tota normalitat després de deixar sense efecte el recurs que havia presentat el lletrat que representa a la Generalitat. La petició es va desestimar fa uns dies en considerar-se que era necessari el testimoni dels nens i que es comptava amb l’autorització dels pares dels menors per a fer-les. De totes maneres, l’advocat ha presentat un nou recurs d’apel·lació davant l’Audiència de Lleida que, en cas de ser admès, impossibilitaria l’ús de la prova en el procediment.

Per la seva banda, les defenses dels sis professors a qui el jutge va sobreseure provisionalment la causa penal tenen previst dirigir-se també a l’Audiència provincial per demanar que l’arxivament sigui amb caràcter lliure, després que el magistrat també hagi desestimat el recurs que van presentar. Aquesta decisió afecta la directora i una professora del Pau Claris, la directora de La Salle, així com el director i altres docents del col·legi Mossèn Albert Vives. Mentre, les diligències es mantenen obertes per a dues mestres d’aquest darrer centre educatiu.