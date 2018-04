Espot signa el protocol per reforçar als jutges nacionals en matèria de drets humans

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha firmat aquest dijous a Copenhagen el Protocol número 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals. El consell de ministres va aprovar dimecres la signatura del text i va facultar el ministre Espot per dur-ne a terme la rúbrica durant la Conferència ministerial específica sobre la convenció que té lloc a la capital de Dinamarca fins aquest divendres. El Protocol número 16 s'emmarca en el procés de reforma del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que es va iniciar l'any 2010, i que té com a objectiu, entre altres, reforçar el paper del jutge nacional en matèria de drets humans i evitar violacions de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals.

El Protocol número 16 permet que les altes jurisdiccions d'un estat membre de la convenció tinguin la possibilitat d'adreçar al TEDH una sol·licitud de dictamen consultiu, relativa a alguna qüestió d'interpretació o d'aplicació dels drets i llibertats definits a la Convenció o als seus protocols. La consulta només pot fer-se en el marc d'un litigi en curs, quan l'alta jurisdicció tingui un dubte d'interpretació o d'aplicació d'un dret o d'una llibertat reconeguda per la Convenció o pels seus protocols, amb l'objectiu d'evitar violacions de la convenció i que el cas hagi de ser enjudiciat finalment pel TEDH. La sol·licitud ha d'estar motivada i ha de proporcionar al TEDH els elements de context jurídics i factuals del litigi.



En el moment del dipòsit de l'instrument de ratificació, Andorra haurà de nomenar quines jurisdiccions són competents per fer la sol·licitud de dictamen. A data d'avui, el protocol ha estat signat per divuit estats, dels quals nou ja l'han ratificat (Albània, Armènia, Estònia, Finlàndia, Geòrgia, Lituània, San Marino, Eslovènia i Ucraïna). El protocol necessita deu ratificacions per entrar en vigor.



D'altra banda, la conferència que se celebra a Copenhagen té com a finalitat l'adopció d'una declaració conjunta per part dels estats membres del Consell d'Europa que reafirmi, entre altres, el principi de la responsabilitat compartida entre el TEDH i els estats part en la convenció en l'aplicació d'aquest text, l'obligació dels estats d'aplicar-lo de forma efectiva a nivell nacional i d'executar les sentències del TEDH, la necessitat de prendre més mesures per resoldre el nombre important de casos pendents davant del TEDH, i la importància de la qualitat, la transparència i l'eficàcia en el procés de selecció i elecció dels jutges davant del TEDH.