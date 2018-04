Vinyes i Font defensen el títol al Circuit Ricardo Tormo

El Circuit Ricardo Tormo - Comunitat Valenciana acull aquest cap de setmana el Campionat d’Espanya de Resistència 2018 on Joan Vinyes i Jaume Font tornaran a compartir al volant d’un Cupra León Cup Racer preparat per Baporo Motorsport.

Aquest any es competirà a València el 14 i 15 d’abril, a Motorland - Alcanyís el 19 i 20 de maig, a Navarra el 9 i 10 de juny, a Jarama el 6 i 7 d’octubre i a Barcelona - Catalunya el 10 i 11 de novembre. El principal problema d’aquest calendari és que coincideixen dates i els pilots es veuran obligats a fer malabarismes per poder complir amb totes les seves obligacions. «Coincideix en el mateix cap de setmana el Serra Morena i València, però penso que la situació té solució, solament amb retardar unes hores l’inici de la modo-off després d’una competició. D’aquesta manera, una vegada acabat el ral·li cordovès hauré de fer un canvi de xip i començar a pensar en el circuit valencià», explica Vinyes.

Vinyes: «Haurem de sortir a l’última posició de la graella de sortida en la carrera de dues hores»

Així i tot, no podran completar els entrenaments oficials de dissabte si es vol competir al Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt. «Això és inevitable, haurem de sortir a l’última posició de la graella de sortida en la carrera de dues hores que s’iniciarà a primera hora de la tarda del diumenge. Com dic són dues hores non-stop de competició i crec que tindrem opcions d’aconseguir els primers punts de la categoria, aquest any denominada TCR», desvelen. No obstant això, el pilot coneix el circuit a la perfecció. «Sense cap dubte és un avantatge important. A més, l’últim test que vam fer al volant del León ens va deixar un excel·lent sabor de boca. Podem dir que, malgrat tot, la situació està en ordre per començar amb bon peu el CER 2018», manifesta.