Els sindicats inicien les reunions amb els grups parlamentaris

El Govern va anunciar dimecres als funcionaris que entrava a tràmit la nova llei de la Funció Pública malgrat les reticències que ha aixecat i les protestes dels sindicats. Davant d’aquesta situació, des de la plataforma sindical es vol iniciar una ronda de reunions amb els grups parlamentaris per tal d’exposar-los el seu punt de vista i justificar-los els motius que els fan rebutjar la proposta del Govern.



En aquest sentit, un dels portaveus de la plataforma, Gabriel Ubach, va confirmar que dilluns començaran les trobades amb Liberals, PS i SDP. De la mateixa manera, també han demanat una reunió d’urgència amb el grup parlamentari de DA i «també ens volem trobar amb UL i els independents de la Massana», va aclarir el sindicalista. Tal com ja van explicar dimecres, la ministra de Funció Pública els va convidar a portar el seu desacord al Consell General a través del grups parlamentaris, ja que no hi ha intenció de tornar a obrir negociacions.



D’altra banda i pel que fa a la convocatòria de noves accions, encara no hi ha cap decisió presa. Els propers dies cada col·lectiu farà reunions per avaluar quins passos se segueixen. A la sortida de la trobada amb la ministra Descarrega, dimecres, ja van advertir que es pot repetir la vaga perquè no descarten cap opció.