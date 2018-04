Relleu a la Unió Hotelera amb una línia continuista

La Unió Hotelera (UHA) va celebrar ahir una assemblea general ordinària per tal de renovar la junta directiva. El nou president de l’entitat és Carles Ramos, director de l’hotel Andorra Center, que agafa el relleu de Manel Ara. Amb tot, tal com van explicar els membres de la junta, més que un canvi ha estat un relleu, ja que els integrants de la junta segueixen sent els mateixos. Així doncs, Manel Ara passa a ser tresorer i Roberto Lopez, secretari.

Reptes

Ramos va explicar que els reptes passen per «aglutinar i fer que el nombre màxim d’establiments vagin en una mateixa direcció i amb els mateixos interessos». En aquest sentit, va admetre que «pot ser complicat, perquè tenim establiments molt diferents i segons la parròquia la realitat canvia molt». Així, amb l’objectiu de seguir incrementant les pernoctacions, han treballat un pla estratègic per fer que més persones passin la nit a Sant Julià de Lòria, la parròquia que juntament amb Ordino ha registrat menys estades durant el 2017.



Ramos va destacar que cada vegada més hotelers els faciliten dades perquè creu que «han vist que fem una feina professional i encaminada a tenir unes bases de dades que ens permetin treure’n el màxim rendiment». De la mateixa manera va destacar «la bona sintonia» que s’ha assolit amb els organismes oficials, un fet que considera que ajudarà a tirar endavant un dels treballs pendents i que més preocupa: l’elaboració del reglament per fixar les categories dels hotels així com el reglament per als apartaments turístics.

Balanç

Per la seva, Manel Ara, va fer balanç del seu pas per la presidència de la UHA. A nivell professional considera que «hem pogut aprofundir en la professionalitat i en preparar la sortida de la crisi, adaptant el sector als nous temps i tendències». D’igual manera va remarcar que «hem completat el full de ruta que ens vam plantejar» i considera que les noves formes de treballar han donat fruits. Un dels elements més importants creu que ha estat «l’aposta per la qualitat i l’excel·lència a més de la implantació de les noves tecnologies».



Pel que fa a l’experiència personal, la va qualificar de «molt enriquidora» i va admetre que l’any i mig en què ha estat al capdavant de la UHA «l’he gaudit».