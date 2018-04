Tall a la C-14 per les obres del túnel de Tresponts

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) constructora del túnel de Tresponts ha comunicat la previsió de talls puntuals de trànsit a la carretera C-14, al terme municipal d’Organyà, al llarg dels propers dies en el marc dels treballs que ja s’han iniciat per perforar la galeria. Concretament, demà, de les 2 a les 3 de la tarda, es farà un tall total de la via en els dos sentits, sense pas alternatiu. El motiu és la realització de proves empíriques d’un estudi de vibracions, cosa que comporta fer voladures controlades. L’objectiu és determinar la transmissibilitat de les vibracions pel terreny, de cara a minimitzar l’impacte que es pugui originar per quan es comenci a fer voladures necessàries per la construcció del nou túnel. El tram afectat per aquest tall serà entre el quilòmetre 163,5 i el 164,5 de la C-14. Des de la UTE van detallar que només es preveuen, com a molt, 3 talls totals de calçada d’una durada màxima de 10 minuts cadascun d’ells. El temps que passi entre cada tall, es restituirà el trànsit en els 2 sentits de circulació.