Turisme espera superar el milió de visitants aquest estiu

Continuant amb el lema promocional d’aquest hivern, Viu la teva pròpia història, aquest matí s'ha presentat la nova campanya d’estiu d’Andorra Turisme. El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha presentat els objectius, el principal dels quals és tornar a arribar al milió de turistes aquesta temporada (de juny a setembre), xifra ja superada l’any passat.

El ministre espera mantenir la tendència, tot i que «de manera més moderada, perquè venim d’anys de molt creixement», i es marca un objectiu del 2,3%, el què suposaria 1.043.000 de visitants. Pel que fa a l’estada, des del ministeri «són ambiciosos» i la campanya de comunicació ha estat justament enfocada en intentar que els visitants es quedin més dies a Andorra. La voluntat és assolir els 2,75 dies per turista, el què representaria un 6,4% més que l’any passat i s’aconseguiria també augmentar el nombre de pernoctacions als hotels del país, que l’estiu passat van suposar 2,7 milions.



Les previsions també indiquen que el mes amb major afluència de visitants serà el juliol, ja que s’acollirà la Copa del Món i Mundial Màster de BTT, a més d’altres espais esportius i culturals, com el Cirque du Soleil, «espectacle de primer nivell mundial», segons el ministre. Camp també ha destacat la importància de la penúltima etapa de la Vuelta ciclista a Espanya que enguany passarà per Andorra i espera que això augmenti el nombre de visitants el cap de setmana del 15 i 16 de setembre. A més, pels barcelonins, hi haurà un pont de tres dies per la Mercè.



Respecte a la possible construcció d’un aeroport, el ministre ha assegurat que l’aposta del Govern és «activar l’aeroport Andorra-La Seu».

Destí de vacances

Partint de la inspiració com a punt diferenciador, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que l’objectiu és convertir la visita al Principat en una gran l’experiència per a tots els turistes. La idea és comunicar que «et pots quedar 3 o 4 dies a Andorra i no t’avorriràs». Per aquest motiu, la campanya presentada avui ja està en marxa a diferents països europeus, tot i que a Espanya i França començarà el mes de maig. Pensant vendre «Andorra com un destí de vacances», s’han creat dues promocions destinades a un target molt concret: muntanya d’estiu pels visitants potencials d’Alemanya, Països Baixos i Bèlgica i muntanya, shopping, wellness i cultura pels de Regne Unit i Irlanda. A més, s’aspira a arribar a països encara més llunyans com Rússia o Israel, a través de tour operadors.



En quant a la campanya de comunicació, l’espot publicitari, el qual es projectarà en diversos canals i mitjans, s’ha renovat aquest any. Com a novetats, hi haurà la presència d’Andorra al festival Grec, i dins l’acord amb Disney, es faran tallers en espais personalitzats en Andorra. A més, l’espot es projectarà a sales de cinema abans de pel·lícules de grans audiències, com Han Solo: una historia de Star Wars o Los Increíbles. Budzaku va destacar que en un entorn globalitzat, viure experiències és el més rellevant pel consumidor. D’aquesta manera, l’atracció i recomanació a les xarxes és el punt més important i així s’ha incidint en la campanya online. Enguany la campanya compta amb un pressupost de més 2.117.500 d’euros.