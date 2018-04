Dues derrotes a la primera jornada de l’Europeu C

Encara queden unes quantes jornades per davant però els d’Alina Androsova tenen ganes, força i il·lusió i tenen temps per donar alguna sorpresa.

Avui Andorra està empatada a la darrera posició amb Irlanda amb dues derrotes i cap victòria perquè va perdre per 6 a 10 contra Bulgària i per 11 a 8 contra Croàcia. Demà, l’equip nacional s’enfrontarà a Bielorússia, líder del grup i un dels equips més potents de la competició i a Bèlgica, que va guanyar i va perdre un partit ahir. Demà juguen contra la totpoderosa Dinamarca i contra Romania mentre que diumenge intentaran sumar una victòria davant Irlanda.

L’equip nacional d’Andorra de cúrling format per Josep Garcia, Josep Caubet, Òscar Zazo i Valentin Ortiz va disputar ahir els dos primers partits del Campionat d’Europa C a Tarnby a Dinamarca.

Per El Periòdic

