El MoraBanc té marge a la fase regular però no es pot relaxar

Tot és possible i tot està per fer. El MoraBanc té els play-offs a tocar després d’haver marcat una bona segona volta però ara es troba en un moment delicat. Té molts averages dominats però un seguit de mals partits el podria perjudicar notablement. Hi ha molt en joc i un gran nivell.

El MoraBanc hauria de remuntar a la Lliga aquest diumenge a casa guanyant el Movistar Estudiantes

A la segona volta, el MoraBanc ha aconseguit vuit victòries i tres derrotes. Es troba en una posició bona que, amb paciència i treball, ha anat aconseguit durant aquesta complicada i disputada competició. En aquest sentit, el MoraBanc està treballant partit a partit i vol tancar la millor temporada de la seva història. De moment, si mirem la situació dels averages amb els rivals directes i els seus resultats, sembla més que possible. No obstant això, en el cas que hi hagi algun triple o quàdruple empat a la Lliga Endesa, tot pot canviar. Però això no ens ha de preocupar fins a les darreres jornades on els avantatges o les pallisses poden canviar el mapa de la competició. Els tricolors porten dues derrotes consecutives, fet que feia mesos que no succeïa. Aquest diumenge a les sis de la tarda toca remuntar a casa i es batran contra el Movistar Estudiantes.

L’Unicaja, pendent

L’Unicaja és l’únic rival directe amb el qual el MoraBanc encara ha de jugar. Actualment, es troba en la cinquena posició amb 16 victòries i 11 derrotes, amb l’average guanyar contra el Montakit Fuenlabrada. Serà a la jornada 33, el 19 o el 20 de maig i encarà està per decidir el dia i l’hora. Però el que sabem és que visitaran el Palau d’Esports José María Martín Carpena a disputar una gran final. Pot ser a tot o res a falta d’una jornada pel final de la fase regular. A l’anada, el MoraBanc va guanyar per 66 a 60 al Poliesportiu d’Andorra i té un petit marge.

En aquesta segona volta, l’equip té set victòries i tres derrotes i ha guanyat els seus dos darrers partits.

El Fuenlabrada, controlat

L’equip va jugar ahir contra l’UCAM Múrcia i ara es troba en novena posició després de perdre per 82 a 62. D’aquesta manera va baixar a la taula. El MoraBanc Andorra té l’average guanyat contra aquest equip ja que el 4 d’octubre va perdre per 94 a 95 a casa per tan sols un punt, mentre que a la segona volta, el 27 de gener, va visitar el Fernando Martín i va guanyar per 77 a 85.

De moment, acumula quatre victòries i sis derrotes. Les tres darreres derrotes van ser a la pista del Baskònia per 95 a 63, a casa contra el Reial Betis Energía Plus per 91 a 94 i a casa també contra el San Pablo Burgos per 69 a 79. Rival precisament que també va guanyar dimecres al MoraBanc Andorra. L’equip juga dissabte contra el Reial Madrid.

Punts perduts a Gran Canària

Els canaris són uns rivals directíssims del MoraBanc. L’equip es troba en la vuitena posició de la Lliga Endesa amb 15 victòries i 12 derrotes. Va ser precisament contra aquest equip que el MoraBanc Andorra va trencar la ratxa de vuit victòries consecutives el 25 de març al Gran Canària Arena perdent per 99 a 95. A la primera volta, el MoraBanc va guanyar a casa per 78 a 76, resultat insuficient per tenir l’average a favor i per tant, mentre estigui empatat amb els del Principat amb 15 victòries i 12 derrotes, estarà malauradament per davant. Unes cistelles d’or es van escapar i en algun moment aquestes poden resultar crítiques, ja que no és el mateix el Kirolbet Baskònia-que ara ha canviat de nom amb el nou patrocinador- o el Reial Madrid que el València Basket o el FC Barcelona Lassa.

Pel que fa a la segona volta, l’equip porta sis victòries i quatre derrotes contra el Baskònia (contra qui va trencar una magnífica ratxa), Divina Seguros Joventut, FC Barcelona Lassa i RETAbet Bilbao Basket. Diumenge a els 12.30 del migdia juguen contra l’UCAM Múrcia, un altre rival directe.

Atents a l’UCAM

L’equip ara es troba en setena posició amb 15 victòries i 12 derrotes després de guanyar contra el Montakit Fuenlabrada.

Malgrat això, el MoraBanc té l’average guanyat i, per tant, el fet suposa un bri de tranquil·litat pels del Principat. El 8 d’octubre van perdre al Palau d’Esports de Múrcia per 81 a 77 però al Poliesportiu d’Andorra van guanyar per un contundent 90 a 70 amb un darrer quart on els tricolors van apallissar als murcians. Aquest resultat és clau i suposa un avantatge d’or.

Pel que fa a resultats, l’equip ha recol·lectat cinc victòries i quatre derrotes en la segona volta de la Lliga Endesa. Porta una ratxa de tres victòries consecutives contra el Delteco GBC, el València Basket Club i el Reial Betis Energía Plus, equip que no para de rebre pallisses.

El Tenerife, sense perill

L’Iberostar Tenerife és un rival que no genera pràcticament perill al MoraBanc tot i ser un rival que està en la lluita pels play-offs. Ara mateix ocupa la desena posició amb 14 victòries i 13 derrotes.

Quan els tricolors van rebre a casa els illencs el 29 d’octubre van guanyar per 58 a 48, mentre que quan van visitar el Pavelló Insular Santiago Martin van tornar a guanyar per 69 a 78.

Pel que fa a resultats a la segona volta, tenen quatre victòries i sis derrotes. Les dues últimes van ser contra l’Unicaja, per 72 a 62 i contra el Delteco GBC per 88 a 92. H