Un projecte aposta per potenciar el talent de les persones autistes

Una vuitantena de persones van assistir, ahir a la tarda, a la presentació del projecte La Casa de Carlota, un estudi de disseny barceloní on part de l’equip el formen persones que pateixen la síndrome de Down i trastorns d’autisme. Ara l’empresa vol intentar obrir una filial al Principat. L’acte es va fer a la seu social d’Andbank, que col·labora amb la iniciativa, i va comptar amb l’assistència de representants de la Fundació Julià Reig, d’Autea i de l‘Associació per la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA), entre d’altres. A més, també hi va participar un intèrpret de llenguatge de signes, segons va informar l’ANA.



El projecte La Casa de Carlota va néixer a la capital catalana, on fa més de cinc anys que hi desenvolupa iniciatives de tipologies diverses. Entre altres, van treballar per a la Feria de Abril i per a l’Ajuntament de Barcelona. Fa un parell d’anys van exportar el model a la ciutat colombiana de Medellín, on també va ser un èxit, segons els organitzadors. Ara, el següent pas contempla traslladar el model a Andorra. «Estem molt capacitats per replicar el model a d’altres països o ciutats», va dir en declaracions a l’ANA el fundador i director de l’estudi La Casa de Carlota, Josep Maria Batalla.



Batalla creu que el Principat reuneix tots els requisits per poder-hi instal·lar un estudi professional amb persones amb autisme i síndrome de Down. D’una banda, el fundador i director de l’entitat va explicar que hi ha bons dissenyadors i professionals al Principat. Molts d’aquests es desplacen a Barcelona per estudiar i creu que haurien de tenir l’oportunitat de poder muntar un estudi a «casa seva». Va afegir que seria bo poder-ho fer de la mà amb fundacions que treballen per els drets de les persones amb la síndrome de Down i l’autisme. «Hem descobert que hi ha uns nois que fan meravelles i que serien perfectament treballadors de Casa Carlota», va assegurar Batalla.



Ara bé, falta el més bàsic: saber si hi ha empreses disposades a encomanar les seves campanyes de publicitat a un estudi com aquest. Batalla creu que Andorra és «un país molt interessant», amb una indústria potent, marques pròpies, pistes d’esquí... Amb la de campanyes de publicitat que es generen, doncs, va animar a fer-les amb gent del territori i amb projectes innovadors com el que proposa La casa de Carlota, que tenen una responsabilitat social i que fan un producte diferent de qualsevol altre. Per això, el fundador i director de l’entitat va fer una crida al Govern, perquè s’impliqui en el projecte i doni exemple, així com també a totes aquelles marques que vulguin provar-ho.



Per la seva banda, el sotsdirector general de Banca Privada d’Andbank, Josep Maria Cabanes, es va mostrar satisfet, durant la seva presentació, de poder donar entrada al país en aquest projecte, i va destacar que Andorra és un país «social i acollidor» amb projectes com aquest, «on tothom s’ajuda». Sobre La Casa de Carlota, Cabanes va ressaltar el fet que les persones autistes i amb síndrome de Down hi puguin trobar una professió i que el projecte pugui donar al país «el treball de magnitud d’una empresa».



La Casa de Carlota neix arran de descobrir que, si es barregen professionals del món del disseny amb persones que tenen mentalitats i formes de veure la vida diferent, el que aporten és un resultat nou, amb un estil molt «potent i diferent», segons el va definir el seu fundador i director.