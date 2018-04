L’advocat de Vila desacredita l’acusació d’exhibicionisme

L’advocat defensor de l’excònsol d’Andorra la Vella Josep Vila va sol·licitar ahir al Tribunal Superior l’absolució en primera instància del seu client, que va ser condemnat el passat 25 de gener per dos delictes majors d’exhibicionsime davant de menors. El lletrat va demanar que «en cas que el tribunal l’acabi declarant culpable la pena no superi els 12 mesos de presó condicional i que se li retiri la suspensió provisional qualificada que li prohibeix poder assistir durant quatre anys a llocs o recintes on concorren menors d’edat».

Intent de desacreditació

La defensa va sostenir durant la vista oral que «primer va venir la culpabilitat i després es va muntar tota la instrucció al seu voltant». Els fets van passar en dos anys diferents: el 27 de setembre del 2013 a Encamp i el juny del 2010 a la capital, quan Vila ocupava el càrrec de cònsol menor. Tot i que l’acusat va negar-los, responen a dues denúncies de quatre menors que van assegurar haver vist l’acusat mostrant els seus genitals i masturbant-se davant seu. La Fiscalia va sustentar la seva posició en les declaracions d’una de les menors, l’única que va presentar-se com a actor civil, que va considerar del tot vàlides. Tot i així, el lletrat defensor va intentar desacreditar-les, ja que la noia patia un trastorn d’estrès postraumàtic crònic perquè ja havia estat víctima d’uns actes exhibicionistes anteriorment i va apuntar que la seva acusació es tractaria «d’una fabulació».