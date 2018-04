La defensa de Janitskin recorrerà al TC per aturar l’extradició

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ahir va desestimar els dos recursos presentats per Alfons Clavera, l’advocat defensor del periodista finlandès, Ilja Janitskin, que es troba ingressat a la presó de la Comella des que el passat mes de març el tribunal va dictar-ne l’extradició. La defensa havia interposat un recurs contra la presó provisional, ja que l’acusat pateix un càncer i, obeint una sentència del Tribunal de Corts, fins ara havia pogut evitar l’ingrés a la presó i mantenir-se sota arrest domiciliari amb control monitoritzat.

Qüestió de salut

Clavera va especificar que hi ha «moltes formes» de presó i que la mesura a què s’havia acollit el seu client «ja era garantia que no es pogués escapar». A més, va subratllar que quan es va dictar la mesura Janitskin va deixar un telèfon per estar completament localitzable i des d’aleshores s’havia mantingut al seu domicili sense presentar cap indici de fuga.

La fiscalia, no obstant, va rebatre els seus arguments apuntant que «per empresonament només s’entén l’ingrés a la presó i no cap altra modalitat, ja que si fos així ho especificaria». A més, va recordar que Janitskin ja havia fugit d’Espanya a Andorra anteriorment i va assegurar que des del centre penitenciari «igualment podria seguir el tractament mèdic». Tot i així, Clavera va explicar que la «malaltia de Janitskin ja és prou invalidant i que estant a la presó podria patir un perjudici innecessari».

Última opció

Pel que fa a l’incident de nul·litat, que la defensa havia presentat davant del TSJ perquè es fes enrere amb l’extradició, també va ser desestimat. Per això, la mesura segueix sent efectiva i, en un marge de trenta dies des de l’emissió de la sentència –el passat 21 de març–, les autoritats finlandeses podrien personar-se al Principat per emportar-se Janitskin. Finlàndia el reclama pels presumptes delictes de discriminació i incitació a l’odi, calúmnies, amenaces i violació de secrets en l’àmbit laboral i contra la propietat intel·lectual.

El periodista finlandès seguirà a la presó mentre no es faci efectiva la mesura o es paralitzi el procés

Tot i que Corts va emetre una sentència favorable en el seu moment, després el Superior va canviar d’opinió i va fer, segons Clavera, «una interpretació extensiva de la llei d’extradició europea». Com a últim recurs, la defensa està estudiant sol·licitar una mesura cautelar davant del Tribunal Constitucional amb l’objectiu d’aturar l’extradició. Amb la presentació d’aquest recurs, el procés podria quedar paralitzat a l’espera de la resolució del tribunal de segona instància.

Paral·lelament, el periodista finlandès ha demanat asil polític al Govern d’Andorra al·legant que «està sent perseguit i que compleix amb els requisits que fixa la Declaració Universal de Drets Humans per acollir-se al dret d’asil», segons l’advocat defensor.