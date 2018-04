Una cinquantena d'expositors i 400 joves participen al 8è Fòrum Estudiants-Empresa

Aquest divendres al matí, i fins les dues del migdia, les empreses del país i entitats públiques han donat a conèixer la seva oferta laboral als joves del país. El 8è Fòrum Estudiants-Empresa ha comptat amb una cinquantena d'expositors i amb la participació de prop de 400 alumnes, tal com ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Aquest any s'ha canviat la ubicació (del Centre de congressos d'Andorra la Vella a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany), perquè es necessitava més espai i per poder celebrar les conferències a la mateixa zona on hi ha els expositors, ha explicat la ministra. Precisament entre aquestes conferències, la dels 'youtubers' que viuen a Andorra, com The Grefg, són les que han tingut més èxit d'afluència.