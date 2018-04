31 padrins podran conrear als horts socials de la Margineda

Un total de 31 padrins i padrines d'Andorra la Vella han rebut, aquest divendres al matí, les claus dels horts socials de la Margineda, que podran cultivar fins a finals d'any. L'acte s'ha celebrat al Centre de congressos d'Andorra la Vella i ha comptat amb l'assistència de la cònsol major del comú, Conxita Marsol; de la consellera de Social, Ester Vilarrubla, i de la representant de la Fundació Julià Reig i responsable del projecte dels horts, Ester Segura.



Enguany, tots els que ho van sol·licitar, han rebut un tros de terreny per conrear. La consellera Ester Vilarrubla ha explicat, en declaracions als mitjans de comunicació, que sempre procuren que aquells que demanen un hort no tinguin cap altra parcel·la pel seu compte i que no estiguin treballant. Les claus, però, aquest cop, les han rebut una mica més tard del que és habitual, a causa del mal temps que ha fet aquestes darreres setmanes. De fet, el tècnic de medi ambient del comú que està a disposició dels hortolans per assessorar-los amb el que necessitin els ha aconsellat que fanguin una mica el terreny, tot i que el comú els ha llaurat i els ha deixat a punt per cultivar. A més, també es mantindran els sanitaris que ja es van instal·lar l'any passat.



La meitat dels jubilats que conrearan els horts socials de la Margineda són repetidors d'anys anteriors. "Alguns fa molts anys que ho van fent i ja esperen l'ocasió", ha dit Vilarrubla, tot i que ha apuntat que el fet que també hi hagi bastanta gent nova és bo, ja que un dels objectius dels horts és la convivència entre les persones que els conreen. Enguany, a més, ha crescut una mica el nombre de padrines que tindran un hort.



L'activitat dels horts socials és un projecte impulsat per la Fundació Julià Reig i que a Andorra la Vella es realitza des del 2007 gràcies a uns terrenys cedits per Molines Patrimonis. Ester Vilarrubla ha destacat que la gent els rep molt bé, els fa molta il·lusió i cada any ho espera. Per això "intentarem tirar-la endavant i potenciar-la al màxim que puguem", ha conclòs la consellera. Per la seva part, la cònsol major, Conxita Marsol, els ha desitjat una bona collita, esperant, aquest any sí, poder fer els 'tastets', un dinar de germanor que celebren a la Margineda amb tots els padrins i padrines, on el plat estrella són les amanides fetes amb els productes collits dels horts.