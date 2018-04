Presentades les Rutes a Peu per l’Alt Urgell 2018

Ja estan en marxa les Rutes a peu per l’Alt Urgell 2018, que oferiran enguany 27 sortides per donar a conèixer als veïns del territori i als turistes el patrimoni natural, cultural i històric de la comarca. El programa l’han presentat en roda de premsa la tinent d’alcalde Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, i la vicepresidenta i responsable de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cristina Barbens.

Font i Barbens han afirmat que la programació de les rutes a peu, que són gratuïtes i amb guiatge, serà possible un any més gràcies a les entitats que hi col·laboren. «Les sortides les organitzen gent del territori i porten a llocs emblemàtics de l’Alt Urgell, desconeguts per la majoria, ja que molts dels recorreguts no estan senyalitzats», han indicat. Ambdues han agraït la col·laboració entre la iniciativa pública i privada, «per posar en valor la nostra comarca». En aquest sentit, han volgut fer una crida a participar en la iniciativa «no només als veïns de la Seu i comarca, sinó també al sector de l’hostaleria, perquè en facin promoció als seus clients», informa RàdioSeu

Sobre la temàtica de les rutes, Font ha subratllat que enguany s’han mantingut algunes propostes que es duen a terme des de fa alguns anys, i que s’emmarquen en les programacions culturals organitzades per tota la comarca, com el Festival Càtar de Castellbò o les Jornades de Mitologia Pirinenca de la Guàrdia d’Ares, així com la proposta Dimecres coneixem l’Alt Urgell, amb excursions per conèixer el patrimoni durant els dimecres del mes d’agost adreçades als visitants que s’hostatgen al territori alturgellenc durant les vacances d’estiu. Demà tindrà lloc la segona de les 27 sortides programades per aquesta catorzena edició, amb una ruta que recorrerà la capçalera de la Valldan. Aquesta és una ruta senderista, de poc més d’11 quilòmetres, que presenta una de dificultat exigent i que anirà a càrrec d’un guia de la Unió Excursionista Urgellenca.