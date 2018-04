El 'mapping' de l'església de Santa Coloma es veurà al setembre

El 'mapping' de l’església de Santa Coloma encara haurà d’esperar uns mesos. La projecció a l’absis de la capella de les pintures murals originals, com es fa a Sant Climent de Taüll, s’instal·larà a finals d’estiu, al setembre. De fet, els treballs per posar-ho en marxa s’han aturat temporalment perquè el mes de maig és prolífic en celebracions a l’església, sobretot, les comunions.



Aprofitant la projecció del mapatge, el departament de Patrimoni Cultural també està plantejant la nova presentació de la talla romànica policromada de la Mare de Déu del Remei (segles XII-XIII) que està col·locada a l’absis i, per tant, la Verge s’haurà de moure, així com el sagrari del segle XVII. La cap de l’àrea de béns mobles de Patrimoni Cultural, Berna Garrallà, ha explicat que la talla es posarà en valor. També es farà una reforma de la instal·lació elèctrica i una renovació de la il·luminació interior de l’església.



Garrallà ho ha explicat aquest divendres al matí, durant la presentació del balanç de les activitats realitzades per Patrimoni Cultural durant l’any 2017 i un avenç de les previstes per aquest any. Durant el 2018 també s’ha programat la restauració dels emissors de Ràdio Andorra; reiniciar l’inventari dels béns mobles de la Casa Rossell, una activitat que es va aturar fa anys i que es tornarà a adjudicar; l’arranjament de les humitats de Sant Climent de Pal, la renovació de la il·luminació interior i de la instal·lació elèctrica, i l’exposició i posada en valor de la talla romànica de la Verge, que ara no es pot veure, i que es presentarà a l’altar lateral de l’església; la publicació dels decrets dels entorns de protecció de Sant Serni de Llorts i de Sant Serni de Nagol; la inscripció a l’inventari general del patrimoni cultural de can Gascó (Ransol) com a bé inventariat (BI), i la continuació de l’inventari d’estructures agropecuàries en mitja i alta muntanya.



D’altra banda, el 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i Andorra s’hi uneix amb diverses accions: col·locar banderoles amb textos d’escriptors autòctons; posar fotografies del patrimoni andorrà a les rotondes; organitzar una exposició sobre l’escriptor James Kirkup (South Shields, Anglaterra, 1918-Escaldes, 2009), que va viure molts anys al país, i publicar la traducció al català i un assaig crític del peomari ‘An island in the sky’. Tambés es publicarà un conte dirigit als estudiants de primària perquè valorin el patrimoni, se celebraran les Jornades europees del patrimoni, i s’acollirà una exposició sobre la Ruta del Ferro.



Precisament, el ferro tindrà molta importància en els pròxims anys. Durant el 2017, Patrimoni Cultural ha reprès el projecte de la Ruta del Ferro als Pirineus (RDFAP), una xarxa transfronterera que aplega onze institucions i divuit recursos culturals de França, Espanya i Andorra. Durant aquest any, s’obrirà en proves una pàgina web sobre la ruta en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i basc), s’ampliaran fins a 25 els recursos inclosos a la xarxa, i es començarà a treballar en un llibre sobre el ferro a l’oest als Pirineus, que escriuran experts dels tres països per on transcorre la ruta. Tot el projecte es completa amb una exposició itinerant sobre la RDFAP, que arribarà al Principat el maig del 2019. A més, a cada lloc per on passi es programaran activitats complementàries, segons ha remarcat l'historiador Olivier Codina.



En l’ampli repàs de les intervencions realitzades o iniciades durant l’any passat, hi destaca l’actuació en la façana de la Casa Guillemó, en la qual es vol conservar la decoració que encara hi queda, amb la col·laboració de la propietat de l’immoble. De moment, s’han pres mostres i s’han fet anàlisis als morters, i s’han documentat les decoracions. També ha estat rellevant l’exposició dedicada a la Casa Rossell, amb més de 270 objectes; la publicació del llibre dedicat a l’art dels segles XVI al XVIII; la presentació de la restauració del retaule de la Puríssima Sang de l’església de la Santa Creu de Canillo; i l’adjudicació dels treballs de restauració dels emissors de Ràdio Andorra, entre moltes altres accions.