La Creu Roja Andorrana pren part en una trobada internacional a Malta

La Creu Roja Andorrana s'ha desplaçat fins a Malta per participar, durant dos dies, en el 'meeting' internacional de la institució que s'ha celebrat a l'illa. La trobada ha tingut lloc aquest dijous i divendres i la delegació andorrana hi ha estat representada pel vicepresident David Fraissinet i el tresorer Mattheu Lodge.



En aquesta estada, cada societat nacional ha presentat els seus objectius més pròxims i, en el cas de la Creu Roja Andorrana, els dos representants han exposat el projecte de com motivar i implicar el voluntariat.



La trobada a Malta ha finalitzat amb una taula rodona on tots els països participants han aprofitat per parlar de diferents problemes que hi ha a l'actualitat, com ara la crisi de la immigració al Mediterrani i les possibles solucions que hi ha per afrontar-la.