Més de 400 joves participen en el Fòrum Estudiants-Empresa

Les empreses privades i les diferents entitats publiques del país han donat a conèixer aquest matí les seves ofertes de feina als joves que en un futur proper s’incorporaran al mercat laboral. Quasi 400 alumnes de diferents escoles i una cinquantena d’expositors s'han trobat en el 8è Fòrum Estudiants-Empresa, tal i com ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. L’edició d’enguany se celebra a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ja que segons Gelabert, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella «per sort, s’ha quedat petit». Per aquest motiu, ha senyalat que «és probable que l’any que ve seguim aquí».



Aquest fòrum suposa pels joves una gran oportunitat per debatre entre buscar una feina convencional o apostar per les noves tendències laborals, com youtubers, que aporten fama i diner fàcil sense practicament sortir de casa. «El nostre tutor va considerar que era una bona idea venir aquí perquè estem una mica perduts i no sabem en què ens volem encaminar», va explicar Teresa Alberca de 4t d’ESO. «A mi m’agradraia ser youtuber, però sé que és molt complicat i vull saber quines altres opcions tinc», va reconèixer un dels joves. Marta Besolí, de 16 anys, per la seva banda, busca una feina temporal i anar al Fòrum li ha permès conèixer diverses possibiltats. «Hem rebut molta informació sobre com fer un currículum i espero que m’ajudi per trobar una feina aquest estiu», va explicar.



Pel què fa als expositors, també es mostren satisfets amb l’experiència. Concretament, des de Ski Andorra, estand que recull totes les estacions d’esquí del país, Aina Pérez creu que aquest fòrum és una bona oportunitat per donar a conèixer el què és fa a les estacions i que el jovent conegui els diferents oficis que hi ha a l’estació, més enllà dels monitors. «Nosaltres donem l’oportunitat a la gent d’Andorra de treballar amb nosaltres» i assegura que «algun dels joves que treballen o són voluntaris a l’empresa els han conegut a través del Fòrum».

En aquest sentit, Gelabert ha reconegut la importància de donar suport a la relació entre els estudiants i les empreses i ha destacat la descoberta dels joves respecte a les tasques en les estacions d’esquí. «Com Ski Andorra, totes les empreses del sector privat ens donen suport» i mostren als estudiants ofertes sovint més oblidades, «com els electricistes, mecànics o personal de restauració», va dir.



La cap d’àrea de Selecció i Avaluació de Funció Pública, Vicky Romero, ha explicat que cada vegada hi ha més interès en la funció pública i les pràctiques formatives«sobretot en els cossos especials de Bombers i Policia» i que als joves els preocupa no complir el perfil.





Manca d'ofertes

Si bé els estudiants es van donar per satisfets amb les diverses opcions laborals, molts d’ells van mostrar la tendència de voler marxar del país per estudiar. Barcelona, Madrid o Saragossa són algunes de les destinacions que consideren els joves andorrans.«Aquest Fòrum és molt interessant, però tinc clar que vull marxar fora», va explicar Marta Besolí. I va afegir: «Encara no sé què vull fer, però no m’atrauen les opcions d’aquí». La seva companya, Cristina Marín, va explicar que voldria trobar una feina temporal que guardés relació amb els estudis que vol cursar a la Universitat de Saragossa. «He vingut a recopilar informació per la carrera i també per adquirir experiència professional durant el mes d’agost». Tot i així, la majoria va assegurar que, després de formar-se, els hi agradaria tornar al Principat.