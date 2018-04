De professió ‘youtuber’

Les xerrades de TheGrefg i Thetoretegg1 han estat, sens dubte, les que més atenció han acaprat durant la jornada d’vui al Fòrm Estudiants-Empresa. Es tracta de dos dels youtubres més influents dins l’àmbit andorrà i espanyol en aquest canal, ja que acumulen més de cinc milions i quasi un milió de subscriptors, respectivament. Ambdós viuen al Principat des de fa anys i han volgut explicar als seus seguidors com és el seu dia a dia i la seva professió. Un estil de vida molt atractiu que ha enlluernat a tots els estudiants.



Quant guanyen, quant triguen en fer els vídeos i com els editen o com van decidir fer-se youtubers són només algunes de les preguntes que han despertar la curiositat del centenar de joves reunits. El tema de la fama també és un gran encant. Els youtubers no han esquivat cap pregunta i han reconegut que guanyen molts diners, quasi sempre treballen des de casa i, han assegurat, són molt feliços a Andorra.



Més d’un dels presents ha admés que ha intentat convertir-se en youtuber. Però «no és fàcil. Comporta molt d’esforç, has de cuidar la teva imatge i l’edició dels vídeos ha de ser de molta qualitat», ha reconegut Adrià Baeza, estudiant de primer de Batxillerat. Tot i així, no està segur que sigui una feina professional. Després de pensar-ho, ha dit que «s’assembla, perquè té molt de mèrit arribar on són i aconseguir un gran èxit», però va dir que «és molt difícil combinar-ho amb els estudis». Per altra banda, Tomàs Quiroga ha assegurat que és un tema de «molta actualitat entre els joves», malgrat tenir molt clar que ell es vol dedicar a l’enginyeria informàtica.