DA nega que les noves transferències apugin impostos

El conseller de DA, Marc Ballestà, desmenteix el portaveu del PS, Pere López, i nega que la modificació de la llei de transferències comunals faci apujar els impostos. López va assegurar dijous que «rebre menys transferències significarà apujar els preus públics i pagar més impostos», unes declaracions que han indignat el partit al Govern. Ballestà va reafirmar el seu suport als canvis que ha proposat DA per adaptar la llei als requeriments de la sentència que anul·lava per inconstitucionals tres dels articles, vinculats a unes aportacions de 4,4 milions d’euros.



«El que diu Pere López no és cert i ens remetem a les xifres de tancament de comptes dels comuns», va comentar Ballestà a EL PERIÒDIC. El conseller va fer referència a la xifra rècord de transferències als comuns d’aquest any: 55 milions d’euros. «És la més alta que han rebut en concepte de transferències del Govern», va assegurar el demòcrata. «I tots han tancat amb superàvit», va afegir.

En contra del debat des de zero

D’altra banda, respecte a l’esmena a la totalitat que presentarà el PS sobre la modificació de la llei, Ballestà considera que és innecessari reprendre el debat sobre el conjunt de la norma.



«Plantejar un debat sobre el model no aportarà res de nou», va dir Ballestà. «Ja es va fer i ja van quedar clares les postures dels parlamentaris i dels comuns, s’ha de respectar la voluntat de consens que es va aconseguir la tardor passada», va subratllar el conseller.